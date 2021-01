– Det er ikke nok tilgjengelig informasjon til å fastslå om vaksinen er effektiv for dem over 65, heter det i en uttalelse fra vaksinekomiteen ved Robert Koch-instituttet, skriver Financial Times.

Komiteen anbefaler derfor at vaksinen kun gis til personer mellom 18 og 64 år.

Instituttet sier de to vaksinene som er godkjent i EU – fra Pfizer/Biontech og Moderna – er «likeverdige med tanke på sikkerhet og effektivitet».

Venter på EMA

I Norge er det foreløpig ikke gjort noen vurdering av om Astra-Zeneca-vaksinen ikke skal gis eldre.

– Vi avventer opplysninger fra det europeiske legemiddelbyrået EMA. Disse offentliggjøres når vaksinen blir godkjent. Da vil vi vurdere den informasjonen og beslutte bruken av denne vaksinen, sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet.

Det er ventet at EMA godkjenner vaksinen fredag. Tidligere i uken varslet byrået at det er mulig den bare blir godkjent for dem under 65 år, nettopp fordi det ikke er nok testdata. AstraZeneca sier på sin side at vaksinen gir god beskyttelse også for eldre pasienter.

Sør-Korea: – Ikke tilstrekkelig

Heller ikke Sør-Korea er fornøyd med opplysningene de har fått fra produsenten så langt.

– Det ikke tilstrekkelig antall eldre i testdataene som er sendt inn, så vi må gjøre en statistisk gjennomgang, sier direktør Kim Sang-bong i landets legemiddelbyrå.

Sør-Korea har som mål å vaksinere ti millioner mennesker i risikogruppene innen juli.

