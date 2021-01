I Storbritannia er covid-19-dødstallene nå høyere enn noen gang siden pandemien startet, med over 1.200 dødsfall daglig i gjennomsnitt den siste uka. Årsaken er den eksplosive spredningen av den britiske virusvarianten, som det nå også er oppdaget et utbrudd av i Nordre Follo her i Norge.

Også Irland har full nedstengning etter omfattende og rask spredning av den britiske mutasjonen.

Varianten har også fått spre seg i Danmark, som har full nedstengning nå.

Ingen av landene ser noen mulighet for snarlige lettelser.

Hele vinteren

Danmark må regne med restriksjoner hele vinteren, sier statsminister Mette Frederiksen.

Skoler, butikker, idrettslivet, de fleste butikker og mange andre områder i samfunnet må fortsatt se langt etter å kunne åpne, lød budskapet fra myndighetene i Danmark i midten av januar. Det holdes foreløpig stengt til 7. februar

– Jeg tør ikke, som tingene ser ut i dag, love at det er noen restriksjoner som blir ophevet 8. februar, har Mette Frederiksen sagt.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen kan ikke love snarlige lettelser. Foto: AFP/NTB

Sju prosent av alle som testet positivt for koronavirus i Danmark i uke 2, hadde den britiske virusmutasjonen, ble det meldt i forrige uke fra NTB. Det var en kraftig økning. I uke 53 var det 2,4 prosent av de positive prøvene som inneholdt den britiske virusmutanten, og 4,1 prosent i uke 1.

– Hvis det ikke var for mutasjonene, ville vi hatt en epidemi vi hadde kontroll på, sa Frederiksen nylig.

Danmark så allerede før jul en kraftig økning i smitte, og rett før jul var det rundt 3.500 nye smittede daglig. Dette tallet er nå nede på rundt 800 daglig i gjennomsnitt den siste uka, ifølge Worldometers.

Selv om den britiske varianten har spredt seg i Danmark, utgjør den ikke på langt nær en like stor andel av smittetilfellene der som i Storbritannia og Irland, ifølge opplysningene fra de ulike lands myndigheter.

Helt stengt

Spredningen av det britiske viruset er verst i Storbritannia, og aller verst i England, der det oppsto.

England er derfor i full lockdown:

* Innbyggerne bes om å holde seg hjemme med mindre det er nødvendig å forlate hjemmet, for eksempel for å handle matvarer, dra på jobb hvis man ikke kan jobbe hjemme, og trene utendørs maks en gang om dagen.

* Ikke-nødvendige butikker holdes stengt.

* Skolene i England er stengt på ubestemt tid, og i alle fall til midten av februar. Utdanningsminister Gavin Williamson har ikke kunnet si annet om gjenåpning enn at han håper skolene kan åpne innen påske. Kun sårbare barn og barn av nøkkelarbeidere får komme på skolen. Skolene ble stengt rett før de skulle åpne igjen etter juleferien.

Også i Skottland holdes skolene stengt i alle fall til midten av februar.

Nedstengningen i Storbritannia er den tredje i løpet av pandemien, og ble inverksatt 4. januar.

Letter i mars?

Statsminister Boris Johnson har antydet at han håper restriksjonene vil bli lettet på fra midten av februar, og knytter det til hvor langt man er kommet med utrullingen av vaksiner da. Regjeringen har som mål å innen da å ha satt en første vaksinesdose på alle i prioriterte gruppene, som inkluderer sårbare, eldre og utsatt helsepersonell.

Statsminister Boris Johnson kan ikke si noe om når skolene kan åpne igjen. Foto: AFP/NTB

Men minister for regjeringskontoret, Michael Gove, har vært mer tilbakeholden.

– Jeg tror det er riktig å si at når vi går inn i mars bør det være mulig for oss å lette på noen av disse restriksjonene, men ikke nødvendigvis alle, sa Gove nylig.

Boris Johnson kom imidlertid fredag med den nedslående nyheten om at foreløpige funn kan tyde på at den britiske mutasjonen er mer dødelig enn den opprinnelige. Dette er ikke slått helt fast ennå.

Britene ser nå resultater av nedstengningen, med en nedgang i antall nye smittetilfeller de siste 14 dagene, men smittetallene er fortsatt skyhøye: For 14 dager siden ble det meldt 60.000 nye smittede på en dag i Storbritannia, nå er tallet rundt 35.000, ifølge Worldometers. Men dette er tall for hele Storbritannia – det er forskjell mellom nasjonene, og i England er det verst.

Stengt til mai?

Det tok ikke mange uker fra økningen i Storbritannia til også nabolandet Irland var hardt rammet. Hele 62 prosent av de positive koronaprøvene er nå den britiske virusvarianten i Irland. Andelen har gått kraftig opp på få uker, den var 25 prosent rett før jul.

Statsminister Micheál Martin sier Irland må regne med restriksjoner i de seks første månedene i år.

Irlands statsminister Micheal Martin tror nedstengningen kan vare lenge. Foto: AFP/NTB

Skolene er stengt, og det beste man håper på er delvis åpning igjen i februar, men dette forutsetter nedgang i smitten. Statsministeren sier det er usikkert om det kan bli en full åpning av skolene i midten av mars.

Han utelukker heller ikke at restauranter og barer kan bli holdt stengt til slutten av mai. Han sier uforutsigbarheten er for stor til å regne med tidligere åpning.

– Jeg sier ikke at det vil være en seks måneders lockdown, men at vi må ha en konservativ og forsiktig tilnærming til å åpne opp, og vi vil vurdere dette hver fjerde uke, sier statsministeren.

Vaksineforsinkelse

På toppen av spredningen av den britiske virusvarianten har den dårlige nyheten om forsinkelser fra vaksineleverandøren AstraZeneca kommet. Produsenten vil likevel ikke klare å levere det forventede antallet vaksiner til EU de tre første månedene i år; leveransene blir redusert med 60 prosent, ble det meldt før helgen. Dette vil forsinke utrulleringen av vaksiner til de over 70 år i Irland, har regjeringen der sagt.

Lyspunktet er at strenge tiltak har gitt resultater i Irland de siste ukene.

– Gjennom solidariteten som er vist av familier og lokalsamfunn over hele landet de siste ukene, ser vi at kurven av covid-19-infeksjoner begynner å flate ut, sier dr. Tony Holohan, en av helsetoppene i Irland.

Mange stengte skoler i Europa

Irland, Storbritannia og Danmark er ikke de eneste landene i Europa som holder skolene stengt, selv om den britiske varianten ennå ikke er påvist i stor grad i andre land. Tyskland stengte skolene i midten av desember og holder dem stengt minst til midten av februar. Nederland holder skolene stengt minst til andre uke i februar.

Skolene i Frankrike er imidlertid åpne, men med ekstra testing. Også i Spania og Portugal er skolene åpne, ifølge en oversikt fra BBC.

