FNs helseorganisasjon har kalt inn til krisemøte, og helsemyndigheter i en rekke land er på alerten idet et hittil ukjent coronavirus sprer seg.

Dette er situasjonen så langt:

Hva er dette?

Det nye coronaviruset som er oppdaget kalles 2019-nCov. Forskere mener at sykdommen kan ha smittet fra dyr til mennesker. Det smitter også mellom mennesker, har kinesiske myndigheter bekreftet.

Hvor har det oppstått?

Viruset ble først oppdaget i byen Wuhan i Kina i desember. WHO ble først informert om tilfeller av lungebetennelser av ukjent årsak 31. desember. Det nye viruset ble identifisert 7. januar. Det mistenkes at et sjømatmarked i byen var utgangspunktet. Det er nå bekreftet over 200 tilfeller i Kina, inkludert i storbyene Beijing og Shanghai. Tirsdag var seks personer bekreftet døde, alle i Kina.

Hvilke land utenfor Kina har hatt tilfeller?

Så langt har Japan, Thailand, Taiwan og Sør-Korea bekreftet tilfeller. To personer i Thailand og en i Japan er bekreftet.Alle tre hadde besøkt Wuhan. Personen i Thailand er på bedringens vei, ifølge thailandske myndigheter, rapporterer WHO. Taiwan bekreftet tirsdag at en kvinne er smittet. Hun hadde vært i Kina. Sør-Korea har også bekreftet et tilfelle. I Australia er en person lagt i isolasjon i Brisbane etter mistanke om å ha blitt smittet. Det er ikke bekreftet om personen er rammet av dette viruset.

En person i den amerikanske delstaten Washington har fått coronaviruset. Det er det første registrerte tilfellet i USA, skriver New York Times, melder NTB.

Pasienten har nylig vært i Wuhan i Kina, der eksperter antar at sykdommen brøt ut, skriver avisa.

Ifølge CNN sier den smittede mannen imidlertid at han ikke har vært på noen av markedene, der mange pasienter er blitt smittet.

Hvor farlig er viruset?

Viruset er en ny sort coronavirus som ikke tidligere er oppdaget hos mennesker. Coronaviruset er en stor virusfamilie som består av ulike sorter virus som kan forårsake alt fra alminnelig forkjølelse til mer alvorlige sykdommer, ifølge WHO.

Frykten er at viruset kan spre seg fort. Det nye viruset ligner på coronaviruset SARS, som i 2002-2003 tok livet av 650 mennesker i Kina og Hongkong.

Spørsmålet er hvor raskt viruset sprer seg. Umiddelbart er det bekymring rundt nyttårsfeiringen i Kina, som starter om få dager. Lørdag 25. januar er kinesisk nyttår, men det er offentlige fridager i en uke, med start fra fredag. Millioner av mennsker er ventet å forflytte seg i forbindelse med dette. Det betyr fulle tog og busser, og mange mennesker samlet på samme sted.

Hva er symptomene?

Vanlige symptomer er hoste, feber, kortpustethet og andre pustevansker. I mer alvorlige tilfeller kan det forårsake lungebetennelse, akutte pusteproblemer, nyresvikt og endelig død.

Hvordan kan man unngå smitte?

WHOs anbefalinger for å forebygge spredning er god håndhygiene, å dekke munn og nese når man hoster og nyser, å koke kjøtt og egg grundig, og å unngå personer med symptomer.

Finnes det en behandling?

Nei, det er ingen spesiell behandling for en sykdom forårsaket av et nytt coronavirus, men mange av symptomene kan behandles.

Hva gjøres internasjonalt for å hindre spredning?

Flere land som har direkteflyvninger fra Wuhan har innført kontroller på flyplasser av passasjerer. Det gjelder blant annet Singapore, Taiwan, Hongkong, Japan, USA (New York, San Franscisco, Los Angeles), Australia (Sydney) og Italia (Roma).

WHOs krisekomité skal samles onsdag i Genève og vil ta stilling til om virus-utbruddet skal betegnes som en internasjonal krise. En slik kriseerklæring skjer svært sjelden og er forbeholdt svært omfattende og alvorlige epidemier.

Det er ikke innført reiserestriksjoner.

Folkehelseinsituttet i Norge sier det følger utviklingen nøye.

– Videre spredning av viruset vil ikke være uventet, og vi må være forberedt på at det også kan komme smittede personer til Norge, sier seniorrådgiver Ragnhild Tønnessen ved Folkehelseinstituttet ifølge instituttets nettsider.

Hva gjør Kina?

Etter SARS-utbruddet 2002-2003 ble kinesiske myndigheter kritisert for å ha vært sen med informasjon og for å ha forsøkt å dysse ned eller skjule informasjon om alvoret av utbruddet.

Kinas president Xi Jinping har nå sagt at det er «ekstremt viktig» å innføre alle mulige tiltak for å bekjempe det nye viruset. Presidenten har tatt til orde for et sterkt internasjonalt samarbeid.

I Wuhan er det blitt installert infrarøde termometere på flyplassen, på togstasjoner, bussterminaler og andre knutepunkt. Men det tok noe tid før dette ble innført.

