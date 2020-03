Frykter ny korona-bølge i Asia - ruster seg mot bumerang-effekt

Land som Kina, Hongkong, Singapore og Taiwan ser ut til å ha lykkes med å dempe spredningen av koronaviruset.

Men en økning i antall importerte tilfeller de siste dagene har fått myndighetene i flere asiatiske land til å frykte et tilbakeslag for innsatsen.

– Hvis vi ikke innfører noen strenge tiltak, er jeg redd alle de forebyggende tiltakene våre de siste to månedene vil være bortkastet, sier Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Hongkongs leder, Carrie Lam. Foto: NTB scanpix

Tar med seg hjem

Antall smittede utenfor Kina har nå passert tallet inne i Kina med god margin. Totalt i verden er det nå registrert over 200.000 smittede, av disse er rundt 80.000 i Kina, ifølge Worldometer.

Idet Europa, USA og andre land opplever en kraftig økning av koronasmittede, prøver mange asiater å komme seg hjem. Dette gjør nå utslag på statistikken over koronasmittede i land i Asia:

* Mandag var det 21 nye tilfeller i Kina. Det er et svært lite antall i forhold til den eksposive veksten Kina hadde i mange uker. 20 av de 21 nye tilfellene var personer som kom til Kina fra andre land. Dette var stort sett kinesere som vendte hjem fra andre deler av verden.

* Hongkongs myndigheter sier de fleste av de nye tilfellene i Hongkong de siste to ukene er personer som nettopp er kommet dit. Antall nye tilfeller økte fra 116 nye smittede 9. mars til 168 nye smittede17. mars. Nesten 90 prosent av de nye smittede hadde reist utenlands nylig.

* I Taiwan var de 24 nye tilfellene tirsdag alle importert.

* I Singapore var 11 av 17 nye tilfeller mandag importert.

– Tryggere hjemme

– Det mange ikke har innsett er at det bare er en foreløpig suksess, ikke en permanent suksess, sier Ben Cowling, professor i epidemiologi ved Universitetet i Hongkong, ifølge The Financial Times.

– Det er en utfordring å holde tallet nede alle disse stedene med det økende antallet importerte infeksjoner fra Europa, men i fremtiden kan det gjelde fra mange andre steder i verden også, sier Cowling.

Siden svært mange flyvninger internasjonalt er stanset, har prisene økt kraftig på de plassene som finnes. En av dem som valgte å dra hjem til Asia, er Ling, en student fra Hongkong som studerer ved Cambridge-universitetet i Storbritannia.

– Det er tryggere hjemme enn i Storbritannia, siden tiltakene for å begrense spredningen under Boris Johnson er tvilsomme, sier Ling til Reuters.

Storbritannias regjering holdt lenge igjen stramme tiltak, men har satt inn flere tiltak denne uka.

Strammer inn

Dette er noen av tiltakene som gjøres i asiatiske land for å hindre en ny bølge:

Taiwan:

Taiwan skal en tid framover avvise alle utlendinger som ønsker å komme til øya, varsler helseminister Chen Shih-chung, ifølge NTB. Forbudet trer i kraft ved midnatt natt til torsdag, men gjelder ikke taiwanske statsborgere som vender hjem eller utlendinger med fast bopel på øya, diplomater eller forretningsfolk med visum. Disse skal likevel gjennom strenge tiltak. Karantenetiltak strammes inn, og myndighetene øker innsatsen med å teste taiwanere som har vært i utlandet, melder The Financial Times.

Kina:

Det har vært en omfattende nedgang i flytrafikken til og fra Kina i flere uker, men 120.000 mennesker har kommet inn i Kina fra utlandet siden WHO erklærte koronakrisen for en pandemi, ifølge kinesiske immigrasjonsmyndigheter, melder The Financial Times. En rekke provinser, blant annet Beijing, har regler om karantene i 14 dager for innreisende, uansett helsetilstand og reisehistorikk.

Fra Italia, Spania, Tyskland og Frankrike får ingen andre enn kinesiske borgere reise til Kina nå, ifølge Forbes.

Hongkong:

Hongkong strammet tirsdag inn på reglene for innreisende, og krever nå 14 dagers karantene for dem som ankommer fra og med midnatt natt til torsdag. Advarer mot all ikke-nødvendig reising.

