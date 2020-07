Frykt for at Trumps maktbruk kan føre til konstitusjonell krise i USA

Føderale agenter fra Department of Homeland Security (DHS), i militære uniformer uten navn og i umerkede biler, har siden 14. juli slått ned på demonstrasjoner utenfor tinghuset og andre offentlige bygninger i byen Portland i delstaten Oregon.

Det har vært sammenstøt mellom demonstranter og spesialagentene flere netter på rad, og flere personer har blitt pågrepet av DHS under opptøyene.

USAs president Donald Trump har selv bekreftet at han har sendt spesialagenter til Oregon. Presidenten signerte en ordre i slutten av juni for å få bukt med demonstrasjonene og opptøyene etter drapet på George Floyd i slutten av mai.

– Radikale venstrekrefter hos demokratene, som kontrollerer Biden, vil ødelegge landet vårt. Se på Portland, hvor meningsmålingene er uendret etter 50 dager med anarki. Vi har sendt hjelp, skriver Trump på Twitter.

Les også: Trump vil ikke ta med ulovlige innvandrere i Kongress-beregning

– Blir bare verre

Flere tusen har daglig demonstrert fredelig i Portland, men det har også vært voldelige innslag. Situasjonen har særlig eskalert siden 11. juli.

Presidentordren fra 26. juni gir DHS myndighet til å beskytte amerikanske monument, minnesmerker og statuer, men møter bred kritikk fra flere som mener at de siste dagers hendelser viser at de føderale myndighetene har gått ut over dette mandatet.

Delstatsmyndighetene i Oregon sier selv at de ikke har bedt presidenten om assistanse, og har nå gått til sak mot føderale myndigheter for å få agentene fjernet fra byen.

– Tilstedeværelsen deres her fører til mer vold og mer hærverk. Det hjelper ikke på situasjonen i det hele tatt, skriver borgermester Ted Wheeler i Portland i et brev til presidenten.

Today, Mayors from around the country took a stand against unilateral federal intervention in our cities, calling for immediate removal of the President’s “Rapid Deployment Unit” squads and for a congressional investigation of their unconstitutional terror tactics. pic.twitter.com/akgHn7hPWz — Mayor Ted Wheeler (@tedwheeler) July 20, 2020

Les også: Mener Biden har tryggere ledelse enn Clinton hadde i 2016 (+)

Klandrer lokale myndigheter

Trump har klandret lokal myndigheter for å ha mistet kontroll over byene midt i en pandemi, og sier han vurderer å sende flere agenter til andre storbyer som Chicago, New York, Detroit, Baltimore, Oakland og Philadelphia – alle styrt av demokrater.

– Lederne der er for svake til gjøre noe, sa Trump på en pressekonferanse, hvor han også roste jobben som de kritiserte spesialagentene har gjort i Portland, og lovet samtidig enda flere agenter ut til byene.

Kilder i Trump-administrasjon har bekreftet at presidenten nå vurderer å sette inn 150 spesialagenter i Chicago. Chicagos borgermester Lori Lightfoot er lite fornøyd med tiltaket, selv om hun er åpen for et samarbeid for å bekjempe kriminalitet.

– Jeg vil ikke tolerere en autoritær tilnærming med ukonstitusjonelle arrestasjoner, skriver Lightfoot i et brev, og legger til:

– Vi kan ikke ha folk som verken kjenner gatene eller nabolagene våre til å gå rundt og begå åpenbart grunnlovsstridige handlinger.

Frykter konstitusjonell krise

Trump har siden slutten av juni satt inn føderale enheter i flere amerikanske byer for å slå ned på demonstrasjoner og raseopptøyer, blant annet i Portland, Washington D.C. og i Minneapolis.

Hendelsene den siste uka har ført til at flere nå frykter at rasedemonstrasjonene i USA på nytt skal eskalere, og at uenigheten mellom føderale og lokale myndigheter i håndteringen av krisen kan føre til en konstitusjonell krise.

– Tanken om at føderale myndigheter kan gå inn og gjøre hva de vil uten samarbeid med lokale myndigheter er helt ekstraordinært utenfor konteksten av en borgerkrig, sier professor i konstitusjonell rett ved Cornell universitet, Michael Dorf, om situasjonen i Portland.

Advarer

Dorf trekker paralleller til autoritære ledere som bruker opptøyer som påskudd til å innføre strenge og vedvarende autoritære regimer.

Også en tidligere høytstående tjenestemann i Homeland Security under Obama og George W. Bush, John Cohen, sier at Trump står i fare for nå å eskalere situasjonen når han velger å gå inn med føderal makt uten støtte lokalt.

– Hvis innbyggerne opplever inngripenen som et politisk spill, vil det svekke kredibiliteten, og dermed også tilliten til myndighetene. Det kan bli fatalt, advarer Cohen.

Andre kilder har kritisert Trump for å bruke situasjonen til å fremheve seg selv som en sterk statsleder som setter tydelig søkelys på «lov og orden» før presidentvalget i november.