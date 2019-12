Lombard, hans tidligere nestleder og den tidligere HR-direktøren i det tidligere statseide konsernet France Telecom, nåværende Orange, er dømt til ett års fengsel. Åtte måneder av dommen er betinget. De må dermed sone i fengsel i fire måneder. De tre er også bøtelagt med 150.000 kroner.

Det er uklart om de tre vil anke dommen.

Orange som konsern er dømt til å betale 750.000 kroner. En beslutning om selskapet også må betale ut 20 millioner kroner for skader som er påført, er ventet senere.

Metodene som ble brukt for å kutte 22.000 av de 120.000 stillingene over en treårsperiode i konsernet tidlig på 2000-tallet, var ulovlig, slås det fast i fredagens kjennelse.

Ødeleggende og uakseptabelt

– Det er uakseptabelt at trakassering var strategien i et av landets største selskaper, sa aktor Brigitte Pesquie i retten.

Pesquies kollega Francoise Benezech kalte konsernets iver etter å kutte 22.000 stillinger, «en besettelse» som var blitt selskapets raison d'être, eksistensberettigelse.

– Dere visste at metodene kom til å ødelegge arbeidsmiljøet, sa hun.

De etterlatte og fagforeninger har anklaget France Telecom for å ha brukt systematisk psykologisk misbruk, og at hensikten var å få folk til å forlate jobben, ved enten å tvinge dem til å bytte jobb eller til å måtte flytte til andre steder for å jobbe der.

Etterforskningen har konsentrert seg om situasjonen til 39 ansatte fra 2006 til 2009. 19 av dem begikk selvmord. Tolv forsøkte å begå selvmord, og åtte led av kraftig depresjon eller ble sykmeldt som følge av press.

Hoppet i døden

Noen av ofrene, blant annet en som hoppet ut fra et vindu i femte etasje mens kollegene så på, etterlot seg notater der de ga uttrykk for å ha vært svært ulykkelige på jobb.

En 51 år gammel tekniker fra Marseille som begikk selvmord i juli 2009, etterlot seg et brev der vedkommende anklaget sjefene for å styre bedriften «ved terror».

En annen etterlot seg et brev med teksten: «Jeg begår selvmord på grunn av jobben min i France Telecom. Det er den eneste begrunnelsen».

Lombard ble tvunget til å gå av i 2010, noen måneder etter at selvmordene i konsernet skapte overskrifter. Han mener at han kjempet for å redde France Telecom fra å gå konkurs etter privatiseringen i 2004.

I et brev som han leste opp i retten, sa Lombard at han er svært lei seg over at «situasjonen ufrivillig bidro til enkeltes skjørhet, til punktet der de utførte denne uopprettelige handlingen».

Avviser bevisst trakassering

Ingen av de tre hovedtiltalte innrømmet ansvar for selvmord begått av mennesker de ikke personlig kjente.

Lombard innrømmet i retten at han «begikk en tabbe» da han i 2006 sa til ledere i konsernet at han ville «få folk til å gå av, på en eller annen måte, enten via vinduet eller døren».

Lombard avviste at ledelsen var ansvarlig for noen av selvmordene.

– En bedrifts omstilling er ikke nødvendigvis hyggelig. Det er bare slik det er. Det er ikke noe jeg kunne ha gjort, sa Lombard i retten.

De tiltalte erkjente at restruktureringen kom til å bli vanskelig for de ansatte, men de avviste at det ble brukt moralsk trakassering, som i fransk lov defineres som «ofte gjentakelser av handlinger hvis mål eller effekt er å nedverdige arbeidsmiljøet».

Claudia Chemarin, en advokat for France Telecom, sa til retten at det var umulig å bevise at noen trakasseringsmetoder ble brukt med overlegg overfor noen av ofrene.