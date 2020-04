Franske forskere planlegger å teste nikotinplaster på pasienter og helsearbeidere, skriver avisen The Guardian.

Forskerne ønsker også å teste ut nikotinprodukter, som plaster eller tyggegummi, i befolkningen for øvrig.

Bakgrunnen for at de ønsker å gjøre det, er en studie som er gjort ved sykehuset Pitié-Salpêtrière i Paris.

Ifølge forskerne viser studien at det er mindre sannsynlig at røykere blir rammet av en alvorlig covid-19-infeksjon sammenlignet med befolkningen for øvrig. De tror stoffet nikotin muligens kan virke preventivt mot viruset.

Forskerne understreker at de ikke oppfordrer noen til å begynne å røyke, siden røyking medfører en stor risiko for sykdom og tidlig død.

Franske helsemyndigheter har ennå ikke gitt grønt lys for å teste ut nikotinprodukter.

Studien

I studien har forskerteamet sett på 480 pasienter som har testet positivt. 350 av dem var innlagt på sykehus.

Av de som var innlagt, var 4,4 prosent røykere. Av de smittede som var hjemme, var det 5,3 prosent som røykte.

Medianalderen til de innlagte var 65 år, mens den var 44 år på dem som var hjemme.

Ved å ta høyde for alder og kjønn til pasientene, fant forskerne ut at andelen røykere blant de smittede var mye lavere enn i befolkningen for øvrig.

The Guardian viser også til en kinesisk studie som ble publisert i The New England Journal of Medicine. Den viste at bare 12,6 prosent av 1.000 personer som var smittet av covid-19, var røykere, mens det totale antallet røykere i Kina utgjør 28 prosent av befolkningen.

Tall fra sykehusene i Paris har vist at av 11.000 innlagte pasienter, var 8,5 prosent røykere, skriver avisen.

Ifølge franske helsemyndigheter er det rundt 25 prosent av befolkningen som røyker.

The Guardian skriver at den franske nevrobiologen Jean-Pierre Changeux mener en mulig forklaring på funnene kan være at nikotin stopper viruset fra å nå cellene i kroppen.

Fjernet røykere fra risikogruppen

I Norge ble røykere tidlig utpekt som en risikogruppe, men Folkehelseinstituttet (FHI) har nå fjernet røykere fra listen.

Siri Helene Hauge, overlege og spesialist i samfunnsmedisin ved FHI, uttalte til Nettavisen at nyere rapporter ikke viser «en sikker overhyppighet av røykere blant de kritisk syke pasientene».

Hun la til:

– Når det er sagt: Røykeslutt er det viktigste du kan gjøre for helsen din, så en sterk anbefaling om det herfra, uavhengig av risiko for alvorlig koronasykdom.

