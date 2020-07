Fransk politi til VG: Avkrefter melding om skyting på marked

Saken oppdateres!

Klokka 14.10 avkrefter pressevakten for det nasjonalet politiet i Frankrike overfor VG at skytingen har funnet sted.

– Det var en slåsskamp mellom to hjemløse personer. Det sånn som ofte skjer, sier pressevakten.

Avisa skrev først at det dreide seg om en spøk mellom to personer, og legger til at det skyldtes en misforståelse.

NTB meldte tidligere søndag at flere øyenvitner skrev på Twitter at en væpnet mann skulle ha åpnet ild på et marked i Argenteuil, 12 kilometer nord for Paris.

Meldingene var da foreløpig ikke bekreftet fra offisielt hold.

Argenteuil er en av de mest folkerike forstedene av Paris og nesten hver fjerde innbygger er innvandrer.