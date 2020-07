Frankrike får trolig ny regjering i dag

Castex ble utnevnt av president Emmanuel Macron fredag, noen timer etter at det ble klart at Edouard Philippes tid som regjeringssjef var omme.

Det blir neppe noen myk start for mannen som fram til forrige uke var sjef for gjenåpningen etter koronakrisen. Pandemien og ettervirkningen av den henger fortsatt over landet, og økonomien er inne i sin verste periode siden andre verdenskrig.

I tillegg til økonomien, antas klima- og miljøspørsmålet å bli sentralt for den nye regjeringen. Castex selv har trukket fram dette området som viktig etter at De grønne rykket fram i lokalvalget for en uke siden. Enkelte analytikere mener også at Macron ønsker seg drahjelp fra statsministeren fram mot valget i 2022. (NTB)