Fra og med lørdag kan du ikke gjøre dette

Tilbake i 2017 ble det vedtatt at det skulle bli et forbud mot å klatre opp fjellet Uluru, som er ansett for å være et hellig fjell for Australias urbefolkning, aboriginerne.

Det forbudet trer i kraft lørdag, og det ventes store folkemengder både fredag og spesielt lørdag da det er siste mulighet til å klatre opp det 348 meter høye fjellet, skriver BBC.

Det lokale Anungu-folket, en aboriginer-stamme som holder til rundt Uluru-fjellet sentralt i Australia, har i mange år bedt turister som kommer for å se den 600 millioner år gamle monolitten om ikke å klatre opp.

I 2017 var det bare 17 prosent som klatret opp fjellet, og siden 1950-tallet har mange dødd i forsøket. Både på grunn av vanskeligheten, men som oftest på grunn av dehydrering eller varmerelaterte uhell i et område der temperaturene kan nå 50 grader.

Uluru, eller Ayers Rock som det også blir kalt, ligger så sentralt i Australia som du får det, og er ett av landets største turistattraksjoner. Nå blir det en attraksjon fattigere, siden de som fra nå av ønsker å se fjellet for seg selv ikke får lov til å klatre opp lenger.