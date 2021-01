Fra konspirasjonsteoretikere til folkevalgte: Dette er noen av dem som stormet Kongressen

Iført pelslue med horn og i bar overkropp med tatoveringer, ansiktsmaling og amerikansk flagg var det én mann som raskt sikret seg mye oppmerksomhet blant dem som stormet Kongressen.

Mannen er identifisert som 32 år gamle Jake Angeli fra Arizona, og vel inne ble han avbildet da han satte seg på plassen til visepresident Mike Pence i Kongressen.

Angeli, som går under kallenavnet «QAnon-sjamanen», er en Trump-tilhenger fra Arizona. Han har deltatt på en rekke valgmøter og protester det siste året, blant annet i hjemstaten. På et av Trumps valgmøter i Arizona i fjor gikk han rundt og snakket om sin tro på QAnon.

– Snøballen ruller og den blir bare større. Vi er mainstream nå, sa Angeli til lokalavisa The Arizona Republic.

Konspirasjonsteorien QAnon, som hevder at ledende demokrater og Donald Trumps motstandere driver med pedofili og salg av barn, har fått stadig mer oppmerksomhet under koronapandemien. Teorien hevder også at Trump motarbeides av en global elite, og at koronaviruset er del av et komplott.

Jake Angeli (t.h.) har fått mye oppmerksomhet etter stormingen av Kongressen. Foto: Saul Loeb/AFP/NTB

Les også: Ellevill konspirasjonsteori får stadig flere tilhengere

Høyreekstreme

Mange har saumfart Angelis kontoer på sosiale medier, og der kommer det fram at han blant annet skal ha deltatt på en demonstrasjon sammen med den kjente konspirasjonsteoretikeren Alex Jones i Arizona.

Jones var selv på plass i Washington DC onsdag, der han sto på taket av en parkert bil, ifølge VG. Kledd i svart ropte han til demonstrantene som da hadde kommet seg helt opp på trappa til Kongressens inngangsparti.

«Trump er min president» står det på flagget en av inntrengerne hadde med seg inn i Kongressen. Foto: Win McNamee/AFP/NTB

Jones har tidligere sagt at Joe Biden kommer til «å bli fjernet, på en eller annen måte», ifølge Newsweek. Han eier InfoWars, som er en ytre høyre, konspirasjons- og falske nyheter-nettside. Både i sitt eget radioprogram og på valgmøter har Jones gjentatte ganger hevdet at valget ble stjålet, i tillegg til at han har delt konspirasjonsteorier.

Den hvite nasjonalisten Tim Gionet sendte deler av stormingen live, skriver Dagbladet. Livesendingen viser ifølge avisa at Gionet intervjuer flere opprørere i forskjellige rom i Kongressen. Han går også under kallenavnet «Baked Alaska», og har opparbeidet seg flere titalls tusen følgere på sosiale medier de siste årene.

– Dyttet inn

Richard Barnett fra Arkansas var en annen som deltok i stormingen av Kongressen. Han ble avbildet inne på kontoret til toppdemokraten Nancy Pelosi, der han satt med beina på pulten hennes. Til en lokal TV-stasjon fra Arkansas har Barnett sagt at han reiste til Washington DC for å delta i demonstrasjonen til støtte for Trump. Han har hevdet at han ble «dyttet inn» på Pelosis kontor.

Også Derrick Evans var en del av mobben som kom seg helt inn. Han er nyvalgt medlem av delstatsforsamlingen i West Viriginia, der han representerer Republikanerne.

Evans har filmet hvordan han ble med mengden inn i bygget, der han gikk rundt og ropte slagord.

Videoen er seinere slettet, ifølge the New York Times. Evans skal flere ganger ha bedt folk om å ikke ødelegge noe inne i Kongressen, og sier at han kun var til stede for å filme en historisk hendelse.

Les også: Høyreekstreme i USA-protestene: – Jeg vil absolutt si at de er farlige

Høyreekstreme i gatene

En sjokkert verden fulgte med da flere tusen mennesker samlet seg utenfor Kongressen i Washington DC. De tok seg først forbi politisperringer, før noen av dem knuste ruter og brøt seg inn i selve bygget der USAs folkevalgte var samlet for å godkjenne resultatet av presidentvalget.

Først etter flere timer sa politiet at de hadde situasjonen under kontroll. En kvinne er bekreftet død etter å ha blitt skutt. Ytterligere tre andre er døde, men det er foreløpig ikke kjent hva som skjedde.

USA-kommentator Sigrid Rege Gårdsvoll kaller stormingen av Capitol Hill for terrorisme.

– Folk knuser vinduer og tar seg inn i bygningen. Det er helt sprøtt. Helt vilt, sa hun til Dagsavisen onsdag kveld.

Trump-tilhengere stormet onsdag Kongressen i Washington DC: Foto: Shannon Stapleton/Reuters/NTB

Det er i skrivende stund ikke mulig å si nøyaktig hvem alle inntrengerne i Kongressen var, eller om de var medlemmer av noen av de mange høyreekstreme grupperingene som har fått stadig mer oppmerksomhet i USA.

Gruppene kom i søkelyset i forbindelse med protestene etter drapet på afroamerikanske George Floyd i mai i fjor. De prøver å hisse til vold og utnytte protestene for å fremme sin egen agenda, advarte eksperter da.

Medlemmer av Proud Boys ble avbildet som en del av folkemengden som marsjerte mot Kongressen tidligere onsdag, ifølge NBC News.

Les også: Trump lover fredelig maktovertakelse i ny uttalelse

«Kopierte»

I en uttalelse på en av Proud Boys' sosiale medier-kanaler etter at Kongressen ble stormet, prøvde de å rettferdiggjøre volden ved å si at de kun kopierte taktikken brukt av demonstranter på venstresida, ifølge The New York Times.

De aller fleste protestene i USA det siste året har gått fredelig for seg, selv om det er tilfeller der det har utartet til sammenstøt, blant annet mellom ytre høyre og ytre venstre.

Flere av demonstrasjonene som har endt voldelig, har vært infiltrert av høyreekstreme aktivister fra blant andre den såkalte boogaloo-bevegelsen og grupper som Proud Boys, ifølge NTB.

En av statuene i rotundaen, som er et av de mest kjente rommene i Kongressen, fikk et Trump flagg av inntrengerne. Foto: Saul Loeb/AFP/NTB

Les også: Ekspert om USA: – Vi trenger dialog, ikke at vi skriker til hverandre (+)

Antifa-påstander

På sosiale medier fremmet flere ytre høyre-tilhengere påstander om at mobben som marsjerte mot Kongressen besto av liberale aktivister som utga seg for å være Trump-tilhengere. De hevdet målet var å gi presidentens støttespillere et dårlig rykte.

Bildene og informasjonen som er delt, viser ikke at antifa var involvert, skriver The New York Times. Flere av dem kan heller kobles mot ytre høyre-bevegelser, ifølge avisa.

Antifa, som står for antifascist, er en løs internasjonal koalisjon av aktivister på venstresida.

Les også: Skjebnevalget i Amerikas splittede stater (+)