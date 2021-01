Fox News: Trump vedkjenner seg noe av ansvaret for Kongress-stormingen

To kilder sier til kanalen at republikanernes mindretallsleder i Representantenes hus Kevin McCarthy brakte presidentens oppfatning videre til sine partikollegaer i en telefonsamtale.

Kongressmannen fra California sa seg ifølge Fox enig i at Trump bar ansvaret for det voldelige opptøyene og stormingen av Kongressen da de folkevalgte var i ferd med å godkjenne resultatet av presidentvalget.

Det hvite hus har så langt ikke kommentert opplysningen.

Demokratene foreslår å tiltale Trump for å ha oppmuntret til opprør, med henvisning til presidentenes uttalelser i forkant av stormingen av Kongressen forrige uke.

Møtte Pence

Samtidig har Trump og visepresident Mike Pence snakket sammen for første gang siden stormingen av Kongressen. En kilde i regjeringen sier de to møttes i Det hvite hus og hadde «en god samtale» der de diskuterte den kommende uken og «reflekterte» over det Trump-administrasjonen har oppnådd de siste fire årene.

De to ble under møtet enige om at «de som brøt loven og stormet Kongressen forrige uke ikke representerer «Amerika først-bevegelsen» som er støttet av 75 millioner amerikanere» og de lover å fortsette å jobbe for landet ut perioden, opplyser kilden.

Pence måtte evakueres til et trygt sted da en mobb oppildnet av Trump gikk til angrep på Kongressen 6. januar.

Følger neppe oppfordringen

Møtet mellom de to skjer samtidig som demokratene i Representantenes hus forsøker å presse Pence til å bruke det 25. grunnlovstillegget til å avsette Trump.

Tillegget åpner for at visepresidenten og et flertall av regjeringsmedlemmene kan avsette presidenten ved å erklære at han ikke er i stand til å utføre sine oppgaver.

Resolusjonsforslaget blir trolig behandlet i plenum i Representantenes hus tirsdag. Men det er uansett ikke ventet at Pence vil følge oppfordringen.

I så fall ventes det at representantene vil stemme over riksrettstiltalen i løpet av uken – og mest sannsynlig onsdag.

Spent mellom Trump og Pence

Kilden i regjeringen nevnte ikke Trumps langvarige sinne over at Pence nektet å bli med på Trumps grunnlovsstridige plan for å endre resultatet av presidentvalget i november.

Personen sa heller ikke om Pence konfronterte Trump for å ha brukt ham som syndebukk og tvitret at han manglet mot mens angrepet på Kongressen skjedde.

En kilde nær Pence sier til CNN at visepresidentens rådgivere nå forsøker å dempe konfliktnivået etter oppstyret som kom etter at presidenten unnlot å sjekke om Pence var i sikkerhet under stormingen av Kongressen.

Fokuset nå er for Pence å forsikre USA om at regjeringen fortsatt fungerer, ifølge kanalen.

Unntakstilstand i Washington

Joe Bidens innsettelsesseremoni er 20. januar og Donald Trump har besluttet å innføre unntakstilstand i USAs hovedstad Washington i dagene før og etter seremonien. Beslutningen gjør det mulig for det amerikanske sikkerhetsdepartementet og føderale etater å koordinere arbeidet med å sikre byen med lokale myndigheter. Avgjørelsen kommer fem dager etter at en mobb av Trump-tilhengere stormet Kongressen.

FBI frykter væpnede demonstrasjoner i alle USAs 50 delstatshovedsteder, samt Washington, i dagene fram mot innsettelsen av Biden som president. Pentagon har på sin side godkjent at 15.000 soldater fra Nasjonalgarden utplasseres under seremonien neste uke.

Trumps unntakstilstand gjelder fra mandag 11. januar til mandag 24. januar.

Washingtons ordfører Muriel Bowser har fra før erklært unntakstilstand til dagen etter Biden er tatt i ed.

Tidligere mandag oppfordret Browser og guvernør Ralph Northam i Virginia og Maryland-guvernør Larry Hogan folk om å holde seg borte fra innsettelsesseremonien på grunn av forrige ukes voldelige opptøyer og frykten for den pågående, dødelige koronapandemien.