To døgn på overtid har Iowa endelig fått talt opp de aller fleste stemmene etter mandagens nominasjonsvalg. Når 97 prosent av stemmene er talt opp er det dødt løp mellom Bernie Sanders og Pete Buttigieg, kun 0,1 prosentpoeng skiller de to:

Buttigieg sikret seg 26,2 prosent av delegatene. Mens Sanders har fått 26,1 prosent.

Med tanke på at Sanders var favoritt på meningsmålingene og Buttigieg lå på tredje plass, er det en formidabel prestasjon av «underdogen» Pete. Men det var ikke den historien som preget forsidene på amerikanske aviser. Istedet er det telleproblemene og de manglende resultatene fra Iowa som har fått mest oppmerksomhet de siste dagene.

Hva betyr det for Buttigiegs sjanser i neste valgrunde i New Hampshire 11. feburar? Kan Buttigieg snuse storfavoritten Sanders i nakken og erstatte Joe Bidens posisjon som Demokratenes sentrumskandidat i nominasjonsstriden framover? Og blir valgskandalen og tellekaoset i Iowa den endelige spikeren i kista for de sære folkemøtene «caucus» som valgform?

Dette og mye mer får du svar på fra ekspertene på nettstedet amerikanskpolitikk.no i den nyeste episoden av podkasten «2020» om presidentvalgkampen i USA. Podkasten lages i samarbeid med Dagsavisen.

Hør podkasten på en rekke plattformer her

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kommentator Vårin Alme mener det er Buttigieg som har tapt mest på valgskandalen i Iowa.

– Buttigieg forsøkte seg på å holde en vinnertale i Iowa selv om ikke resultatet var klart. Men istedet for å være en vanvittig overraskelse fra en underdog blir han robbet for det og nærmest kalt en løgner for å ha erklært seier, sier Alme i podkasten «2020». Den katastrofale valgprosessen i Iowa er i tillegg et hardt slag for tilliten til det amerikanske valgsystemet.

– Bakteppet for dette er at en fremmed makt gjorde en vits ut av det forrige valget deres i 2016, når amerikanerne nå skal i gang med et nytt valg så greier de å gjøre det samme selv, sier Alme.

Også redaktør Are Tågvold Flaten for nettstedet amerikanskpolitikk.no, tror det at det tok to døgn å få resultatene fra Iowa kan ha ødelagt for Buttigiegs sjanser i neste runde i New Hampshire.

– Buttigieg har bevist at han har hatt imponerende kampanje og at han kan være en kandidat å regne med, men det kan være for seint. Sanders er soleklar favoritt i New Hamsphire, Buttigieg er nok avhengig av å overraske stort her, sier Flaten i podkasten.

De demokratiske presidentkandidatene har nå reist videre med valgkampapparatet sitt til New Hampshire. Der er også Are Tågvold Flaten og følger valgkampen.

I podkasten møter du presidentkandidat Andrew Yang som fikk 1 prosent av stemmene i Iowa, men likevel tror på «enorm» oppslutning i New Hampshire, en sur og skuffa Tom Steyer og veldig politisk engasjerte amerikanske barn.

Les mer: Elendig start for favoritten Joe Biden