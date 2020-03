Noen papegøyer vurderer ulike muligheter før de tar et valg, viser en studie av Kea-papegøyer på New Zealand.

Det er ikke første gang papegøyer overrasker forskerne. Tidligere studier har vist at grå jako hjelper hverandre å løse oppgaver, at de kan identifisere farger, og telle. Og at kakduer kan forstå hvor et objekt er gjemt, og at de kan finne opp dansetrinn.

Nå har forskerne funnet ut at papegøyearten Kea, som er utrydningstruet, bruker sannsynlighetsbregninger før de tar et valg, skriver Guardian.

Selv om man lenge har antatt at enkelte fugler og aper også kan gjøre dette, er det ifølge forskerne første gang evnen er tydelig bevist i andre arter enn mennesker og andre primater.

Utrydningstruet alpin-papegøye

Kea er fugleart i kakapofamilien i ordenen papegøyefugler. Den lever i New Zealand, er på størrelse med en ravn, og har olivengrønn fjærdrakt.

Kakapoen har tilhold opptil 2000 moh. og ferdes ifølge Store Norske Leksikon ofte i områder med snø. Den lever av åtsler som den spiser med det store, krumme nebbet.

Fuglen er antatt å være blant de mest intelligente i verden, og har rykte på seg for ikke å alltid være «snill». Blant annet er papegøyene ifølge Wikipedia kjøttetende, og jakter på sauer.

Nå har altså forskerne bevis for fuglens intelligens.

Komlekse oppgaver

Studien, som er publisert i journalen Nature Communications, forklarer hvordan forskerne lærte seks kea-hanner å assosiere svarte trebrikker med godbiter, og orange trebiter med å ikke få noen godbiter.

Tre av fuglene i testen ble kalt Blofeld, Loki and Taz på grunn av ryktet sitt.

– De fleste fulgene våre er oppkalt etter banditter, sier forsker Amelia Bastos, og legger til at Moriarty og Megatron ikke fikk være med i den aktuelle studien.

Fuglene ble plassert foran en forsker og to gjennomsiktige krukker med svarte og orange brikker.

I det første eksperimentet hadde krukkene like mange brikker av hver farge, men den ene hadde flest svarte og den andre flest orange brikker.

Slik gjorde de det

Hver fugl ble testet 20 ganger, og måtte vise hvilken krukke de ville at forskeren skulle hente en brikke fra. Alle fuglene valgte krukken med flest svarte brikker.

I en annen test ble begge krukkene fylt med samme antall svarte brikker, men ulike antall orange brikker. Denne gangen viste fire fugler at de tydelig foretrakk krukken med færrest orange brikker.

Det mener forskerne viser at fuglene ikke bare reagerer på det faktiske antallet svarte eller orange brikker.

– Kea-papegøyene må ha vurdert forholdet mellom de svarte og orange brikkene, noe som betyr at de må ha brukt sannsynlighetsberegning for å finne ut hvilke valg som ga best sjanse for å få en svart brikke ut av begge krukkene, sier Bastos.

Til slutt brukte de også krukker med romdelere, og forskere som tidligere hadde valgt flest svarte brikker, noe som avslørte at fuglene også brukte disse elementene bevisst for å øke sjensen for å få godbit.

– Dette demonstrer en fleksibel form for intelligens, på en måte som kan sammenlignes med mennesker eller sjimpanser.

Hun mener dette kan ha en rekke fordeler i det fri.

– For eksempel kan de vurdere sannsynligheten for at fruktene på et tre er modne, sier hun.

