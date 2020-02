Ja, visste vi det ikke? Noen bilførere er tåper og duster, andre normale og vanlige.

Noen bilmerker tiltrekker seg tullinger og idioter, andre gjør det ikke. Det har i hvert fall enkelte av oss trodd.

Men så viser det seg jaggu at forskere har sett på dette.

Prangende

En ny studie har nemlig funnet at førere av fancy og prangende biler, sjeldnere stanser for fotgjengere, skriver CNN. Studien viser også at for omtrent hver tusende dollar bilen er verdt, faller sannsynligheten for at de gidder å stanse for en fotgjenger med 3 prosent. En dollar koster en snau tier eller så. Kroner altså.

Det skal sies at dette gjelder USA. I Norge er jo sjåførene pålagt ved lov å stanse.

Forskerne ved University of Nevada, I Las Vegas, tror at førere med dyre biler «føler seg overlegne andre som bruker veien», heter det hos CNN.

Samtidig viste disse førerne sjeldnere empati for «langsomme» fotgjengere.

Film

Forskerne kom fram til denne konklusjonen ved å la folk krysse en vei hundrevis av ganger og filmet det hele.

Fotgjengerne, en hvit og en svart mann, og en hvit og en svart kvinne, passerte altså fotjengerovergangen ved hundrevis av tilfeller og forskerne fant ikke bare at førere av fancy biler er tullinger, men også at det er tryggere for hvite personer, og for kvinner å krysse en vei enn det er for andre.

Biler stanset for hvite personer og for kvinner ved 31 prosent av tilfellene. Menn som gruppe, ble tatt hensyn til ved 24 prosent, og for svarte, både kvinner og menn, ved 25 prosent av overgangene.

Men den klareste indikatoren for om en bil stanser for en fotgjenger er verken kjønn eller hudfarge, men hvor dyr og prangende bilen er.

Tullinger

Denne oppdagelsen om forholdet mellom og tulling og bil er ei heller helt ny. I en studie fra Finland, publisert i Journal of Transport and Helath, tidligere i år, viser at menn som eier en fancy bil oftere er «kranglete, sta, uenige og mer usympatiske enn andre».

Studien av 1.892 førere, utført ved Universitetet i Helsinki, peker på at mennesker med slike karaktertrekk «ble trukket mot status-biler».

«Jeg har lagt merket til at folk som oftere kjører på rådt, blåser i fotgjengere, kjører hensynsløst og for fort, ofte kjørte tyske raske biler», sier Jan-Erik Lönnqvist ved Universitetet i Helsinki i en utalelelse.

Dog slo han også fast at det finnes en annen kategori av menneske som er er strukturerte, pålitelige og velorganiserte også oftere kjøpte fine biler. Men disse kjører da altså ikke like ofte for fort. Og de stanser oftere for fotgjengere. Ja, enn tullinger i fancy biler altså.

