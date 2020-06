Ifølge forskerne er viruset funnet hos griser, men kan smitte mennesker, skriver BBC.

Forskerne er bekymret for at viruset kan mutere, noe som vil gjøre det lettere å spre seg fra en person til person.

Viruset skal ha alle egenskapene til et virus som kan spre seg til mennesker og må nøye overvåkes. Og ettersom det er nytt, er det ikke forventet at mennesker er immune mot det.

Verden hadde sin foreløpig siste influensapandemi med svineinfluensa i 2009. Det ble mindre dødelig enn først fryktet, i stor grad fordi mange eldre mennesker hadde noe immunitet mot det, trolig fordi det lignet andre influensavirus som hadde sirkulert tidligere.

Svineinfluensaen er nå dekket av den årlige influensavaksinen, slik at folk er beskyttet. Det nye influensaviruset som er funnet i Kina, ligner svineinfluensaen, men har noen ulikheter.

WHO vil se nøye

Verdens helseorganisasjon (WHO) lover å gå nøye gjennom en ny kinesisk studie som handler om et nytt influensavirus påvist i griser.

Ifølge WHOs talsmann Christian Lindmeier, er studien en påminnelse om hvor viktig det er å overvåke influensasituasjonen under koronapandemien.

– Vi vil lese rapporten nøye for å forstå hva som er nytt, sa Lindmeier på en pressekonferanse i Genève tirsdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge studien har det nye influensaviruset blitt mer smittsomt for mennesker, og det må overvåkes nøye for å unngå at det får mulighet til å utvikle seg til en pandemi.

