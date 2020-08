Det viser en ny studie som er publisert i tidsskriftet Nature, og som er gjort av forskere ved Max Planck-instituttet for molekylær genetikk i Tyskland.

De har kommet fram til at opptil en tredel, kanskje enda flere, har immunceller som reagerer på det nye koronaviruset, en effekt som stammer fra de andre koronavirusene som sirkulerer normalt, og som bare forårsaker vanlige forkjølelser.

De nye funnene vil muligens også kunne forklare hvorfor barn og unge vanligvis ikke blir så alvorlig syke av viruset.

Forskerne har analysert blodprøver fra 18 koronapasienter og sammenlignet disse med blodprøver fra 68 friske personer. Prøvene viste at 25 personer, eller 35 prosent, i den siste gruppen hadde T-celler som kjente igjen og reagerte på fragmenter av det nye koronaviruset. Blant dem som hadde hatt covid-19, var andelen 83 prosent.

Også andre forskere har kommet til samme konklusjon. I en tidligere artikkel i tidsskriftet Cell vises det til undersøkelser der andelen såkalte kryssreaktive T-celler er enda høyere, mellom 40 og 60 prosent.

