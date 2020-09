– Vi har en president fullstendig avskåret fra virkeligheten, sier forfatter Bob Woodward.

Han er ute med boken «Rage», som blant annet bygger på 18 intervjuer med Donald Trump. Dette er en oppfølger til «Fear», også den om Donald Trump.

Den gangen snakket han med dem rundt Donald Trump.

Woodward peker på at han under denne prosessen har fått innsikt i hvordan Trumps hode virker.

– Trump er ikke ærlig med det amerikanske folk. Hadde han brydd seg med å dele sannheten, ville vi ikke vært oppe i denne katastrofen av en pandemi nå, sa Woodward under et intervju med MSNBCs «Morning Joe» onsdag.

– Han har sviktet seg selv. Han har sviktet landet og han har sviktet republikken, sa Woodward under «Morning Joe».

Denne uken vil koronadødstallene i USA overstige 200.000.

– Hei, Er Bob der?

Jeg har levd med dette 24-7 i ti måneder, sa Woodward og fortalte om at Trump kunne ringe hjem til han for å snakke. En gang tok Woodwards kone tok telefonen.

– Hei, Er Bob der?

– Hvem er dette?

– Donald Trump, kom det fra den andre enden.

Trump hadde altså ikke noe imot å snakke med Woodward.

Woodward er også klar på at alle samtaler med Trump er tatt opp og at ingenting av det Trump fortalte var «off the record».

Men det er visst ikke lett å føre en samtale med USAs president og han sliter med å konsentere seg om noe som helst, ifølge Woodward.

– Han har hva jeg vil kalle negativt oppmerksomhetsspenn («attention span», journ. anm), sa Woodward i intervjuet med «Morning Joe».



Bob Woodward og Donald Trump. Foto: Mandel Ngan og Jim Watson / AFP / NTB

Avsløringer

I boken kommer det flere avsløringer og i flere av intervjuene avslører Trump seg selv.

Trump fortalt for eksempel Woodward at han visste at koronaviruset var livstruende og langt farligere enn en vanlig influensa.

Dette til tross for at han gjentatte ganger har gjort narr av folk som bruker munnbind og gang på gang har snakket sine egne koronaeksperter imot.

På spørsmål om hvorfor han løy til USAs befolkning om faren ved koronaviruset, mente trump det bar for å være en god leder.

– Jeg ville vise styrke som leder og forsikre alle om at landet vil klare seg, fortsatte han og hevdet han ikke ville skape panikk.

I boken kommer det også fram at Kinas president Xi Jinping ba Trump om å tone ned koronaviruset.

Siden har Trump angrepet Kina og kalt viruset for Kina-viruset.

Nord-Korea

I boken skriver Woodward om at Nord-Koreas leder Kim Jong-un viste fram det halshogde liket av onkelen sin til nordkoreanske tjenestemenn.

Jang Song-thaek var giftet inn i Kim-familien og hadde en svært mektig posisjon i regimet, men ble henrettet i en utrenskning i 2013, anklaget for forræderi og korrupsjon, skriver NTB.

– Kim fortalte meg alt. Han drepte onkelen sin og plasserte liket på trappen. Hodet var kuttet av og plassert på brystet, sier Trump til Woodward.

Nord-Korea har aldri sagt offentlig hvordan Jang ble henrettet, men det har kommet flere rapporter om at det skjedde med en luftvernkanon. Trumps uttalelse er den første der noen som er høyt plassert, nevner halshogging.

Utrenskningen der Jang ble fjernet, ble oppfattet som en nådeløs maktdemonstrasjon fra Kims side.

– Jeg reddet ræva hans

I boken skal han også skryte av å ha beskyttet Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman, og i realiteten landets leder, etter drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

Mohammed bin Salman nekter for å ha hatt noe med drapet å gjøre.

– Jeg reddet ræva hans, skal Trump ha sagt.

– Jeg klarte å å få kongressen til å la han være. Jeg klarte å stanse dem, sa han videre ifølge boken, skriver Businessinsider.

