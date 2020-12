«Vi er strenge i november, slik at vi kan feire redde jula i desember» sa regjeringen da de innførte nye restriksjoner i høst. Nå er jula her veldig snart, fortsatt med mange begrensninger på hvor mange mennesker som kan samles, og hvor ofte.

Ett av argumentene som brukes, her og i andre land, er at Thanksgiving-feiringen i USA 26. til 29. november skal ha ført til en voldsom økning i smitte - noe som kan gjenta seg med julefeiringen en liten måned senere.

BBC har imidlertid sett grundig på påstanden, og kommet fram til følgende:

Folk reiste. Men mindre

Det stemmer at amerikanerne reiste mye i forbindelse med Thankgiving.

Onsdagen før og søndagen etter selve festen, som er på en torsdag, registrerte luftfartsmyndighetene det høyeste antallet passasjerer siden pandemien nådde USA tidlig i mars-april. Det var imidlertid langt færre flyreisende i år enn et normalår, rapporterer BBC.

Passasjertrafikken med tog var kun tjue prosent av et normalår. Reiser med privatbil var imidlertid nesten som vanlig - kun fem prosent lavere enn i fjor, melder nyhetsbyrået AP.

Økte smitten? Ja

Smitten økte allerede kraftig i USA i ukene før Thanksgiving. Den fortsatte å øke også etter.

Men, skriver BBC, tallene gir ikke grunn til å konkludere med at at feiringen satte ekstra fart på smitten.

Men var det på grunn av feiringen? Tja

Antallet smittetilfeller økte med rundt tjue prosent de to økene før Thanksgiving. Det er omtrent det samme som de to ukene etter torsdag 26. november.

Statene har dessuten svært ulike smittekurver. I noen stater synker antallet smittede og døde dag for dag. I mange stater er det omvendt. I New Jersey og North Carolina har det vært rekordhøy smitte etter Thanksgiving.

Konklusjon: Ingen vet, alle er føre var

Ifølge BBC er det dermed vanskelig å lese noen direkte konklusjon ut av tallene. Ville smitten økt mindre uten Thanksgiving? Kanskje. Vet vi det sikkert? Egentlig ikke.

– Det kan være tilfellet at Covid ville ha begynt å jevne seg ut mange steder men ikke gjorde det likevel på grunn av Thanksgiving-reising – men det får vi aldri vite, sier professor Megan Murray, som er epidemologist, altså smitteekspert, ved Harvard universitet til BBC.

Smittejul i USA

Det som er sikkert, er i hvert fall at USA aldri har vært hardere rammet av Covid-19 enn landet er akkurat nå. Forrige uke satte landet en ny dyster rekord, med to dager med over 3400 rapporterte døde, melder The New York Times.

Ifølge det amerikanske motstykket til Folkehelseinstituttet, the US Center for Disease Control, dør folk i gjennomsnitt tre til fire uker etter de er blitt smittet. Det peker på smitte rundt Thanksgiving.

Doktor Anthony Fauci, USAs fremste smittevernekspert, holder fast på at han er like bekymret for julefeiringen som han var for Thanksgiving-feiringen i landet, bare jula kan bli enda verre, siden høytiden varer lengre enn Thankgiving.

Vaksinen er på plass. Det vil likevel ta mange måneder før alle som ønsker, er vaksinerte.