Ford: Støtter Black Lives Matter - vil fortsette å produsere politibiler

Onsdag ble det kjent at et internt notat har sirkulert blant ansatte i den amerikanske bilgiganten Ford Motor Company. Ifølge notatet, som først ble omtalt av bilnettstedet Jalopnik, ønsker flere av selskapets ansatte at Ford skal revurdere sin posisjon som den største bilprodusenten for det amerikanske politiet.

– Gjennom vår historie (Ford Motors, journ.anm.) har kjøretøyer som Ford ansatte har designet og bygd blitt brukt som tilbehør til politibrutalitet og undertrykkelse, står det i notatet som adresseres til selskapets administrerende direktør Jim Hackett og selskapets styreleder Bill Ford. Det fremkommer ikke hvor mange av selskapets ansatte som har skrevet under på notatet i den første omtalen av saken.

De ansatte som skrev notatet understreker også at Ford sin bilmodell ved navn «Police Interceptor» har blitt brukt av amerikansk politi mot Black Livess Matter-demonstranter samt at at bilmodellen også ble brukt under arrestasjonen som førte til George Floyds død.

Respons fra Hackett

Torsdag ble et internt svar fra Fords administrerende direktør datert 26.juni sluppet til en rekke amerikanske medier, blant andre CBS News og Fox Business.

I svaret fremkommer det at blant annet at selskapet tar avstand fra politivold og rasisme.

– Bill Ford og jeg mener dypt at det ikke er rom for den systemiske undertrykkelsen og rasismen som har blitt uttrykt når politiarbeid har gått galt. Vi har sagt klart at Black Lives Matter, står det i Jim Hacketts brev som gjengitt av CBS.

Videre understreker Hackett nødvendigheten av politiet, og og fremhever selskapets ønske om å støtte både politiet med kjøretøy og være en støtte for Black Lives Matter-demonstrasjonene.

– (Ford, journ.anm.) vil fortsette å være en kraftfull stemme for Black Lives Matter, ved å holde oss ansvarlige for betydelige forandringer, samtidig som vi hjelper å trygge lokalsamfunn ved å produsere Interceptors og samarbeider med politiet på nye måter for å styrke sikkerheten for alle medlemmer av samfunnet, skriver Hackett i følge Fox Business.

I følge Bloomberg står Ford Motors for nesten to tredjedeler av alle bilsalg til det amerikanske politiet.

