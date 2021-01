– Man må nesten si at Trump befinner seg i det absolutte bunnsjiktet av amerikanske presidenter, sa USA-ekspert Hans Olav Lahlum under i et digitalt Civita-arrangement mandag kveld. Han mener Trump generelt har flyttet grenser for hva en president kan tillate seg, og kom inn på det norske uttrykket «å hoppe etter Wirkola».

– For Joe Biden blir dette som å hoppe etter Eddie the Eagle, spøkte Lahlum, og viste til den kanskje mest mislykkede hopperen i idrettshistorien.

Les også: Demokrat i Norge: – Jeg er absolutt nervøs før 20. januar

Tidenes verste?

Civitas arrangement, der flere tusen hadde meldt sin interesse på forhånd, tok sikte på å gi svar på spørsmålet: «Er Donald Trump tidenes verste president?» Forfatter Hans Olav Lahlum, som tidligere har skrevet bok om de amerikanske presidentene, ble intervjuet av Eirik Løkke. De to jobbet seg opp fra George Washington og helt fram til Donald Trump. Sammen med med noen svake presidenter på 1800- og 1900-tallet, som James Buchanan og Andrew Johnson, plasserte Lahlum Donald Trump helt i «det absolutte bunnsjiktet» av amerikanske presidenter gjennom historien. James Buchanan satt fra 1857 til 1861 og var presidenten som fikk skylda for å drive USA inn i borgerkrigen, mens Lincoln-etterfølger Andrew Johnson var en mann som blant annet lot Ku Klux Klan vokse fram.

Les også : Historisk start på valgåret 2020

Trump - en fascist?

Lahlum ga Donald Trump dårlige skussmål blant annet for sin håndtering av pandemien, men la spesiell vekt på de dramatiske siste ukene av hans presidentskap. Som hans undergraving av valgresultatet, hans rolle i stormingen av Kongressen 6. januar, at han risikerer riksrett for andre gang, og at han mistet presidentmakten etter bare en periode.

– Jeg vil ikke kalle det et statskupp, men det var et voldelig angrep på demokratiet, sa Lahlum om stormingen av Kongressen. Han nølte også med å kalle Trump en fascist i historisk forstand. Han mener å se både autoritære og anti-demokratiske trekk hos Trump, og sa:

– Jeg mener ikke at han er fascist. Men jeg forstår veldig godt at man gjør den sammenligningen, særlig om man ser på dette med troen på en sterk, autoritær leder som stiller absolutte lojalitetskrav, og ikke minst: Hans manglende respekt for valg.

Les også: Qanon-leder til FBI etter kongresstormingen: – Kom til Washington fordi Trump ba om det