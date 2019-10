For første gang er det flertall for å fjerne Trump

Halvparten av alle amerikanere sier nå at den amerikanske presidenten Donald Trump bør bli stilt for riksrett og fjernet fra det ovale kontoret i Washington. Det kommer frem i en ny meningsmåling SSRS har gjennomført på vegne av CNN.

Aldri før har så mange svart at de ønsker å stille Trump for riksrett på en meningsmåling for CNN, og aldri før har det vært et rent flertall for riksrett på CNNs meningsmålinger. På den samme målingen mener nemlig 43 prosent at han ikke burde bli stilt for riksrett, mens sju prosent av de spurte ikke har noen mening om saken.

I løpet av den siste måneden har støtten for riksrett vokst fra 47 prosent til 50 prosent, mens de som ikke ønsker riksrett har gått ned fra 45 til 43 prosent på CNNs målinger. Meningsmålingen ble gjennomført mellom 17. og 20. oktober i et utvalg på 1003 voksne mennesker skriver CNN.

Selv om støtten til en riksrett gradvis har steget til det historiske flertallet CNN rapporterte om tirsdag, har ikke andelen som synes Trump gjør en god eller dårlig jobb endret seg. Fortsatt er det 41 prosent som mener han gjør en god jobb, og 57 prosent som mener han gjør en dårlig jobb som president. Det tallet har holdt seg uendret gjennom både august og september, og nå også i oktober.

Ikke overraskende er det de som oppgir at de stemmer på det demokratiske partiet der flertallet for riksrett står sterkest. 87 prosent av de spurte ønsket der å stille Trump for riksrett, mens bare seks prosent av de spurte som oppga at de støttet de republikanske partiet ønsket det samme.

I CNNs måling for september lå det tallet på 14 prosent, så støtten til Trump blant republikanerne har ikke blitt mindre etter den nye riksrettprosessen og Ukraina-skandalen startet. I sedvanlig stil svarte Trump på Twitter med å kalle riksrettprosessen for en lynsjing.

– Alle republikanere må huske hva vi er vitne til her, en lynsjing. Men vi kommer til å vinne, skrev presidenten på sin Twitter-konto.

So some day, if a Democrat becomes President and the Republicans win the House, even by a tiny margin, they can impeach the President, without due process or fairness or any legal rights. All Republicans must remember what they are witnessing here - a lynching. But we will WIN!