Sikkerhetsopplegget ved Kongressen må granskes, skriver demokraten Maxine Waters på Twitter.

Hun kommenterer en video andre har delt, der politifolk tilsynelatende åpner opp sperringer for å slippe gjennom folk.

Yes! We must investigate the security breach at the Capitol today. I warned our Caucus and had an hour long conversation with the Chief of Police 4days ago. He assured me the terrorists would not be allowed on the plaza & Capitol secured. What the hell? — Maxine Waters (@RepMaxineWaters) January 7, 2021

Waters er en av flere som har stilt spørsmål ved hvordan det var mulig at en mobb kunne storme Kongressen onsdag, og kritikken mot sikkerhetsopplegget hagler.

Les også: – Partiet kan gripe sjansen til å fjerne Trump

Lave sperringer

Flere nåværende og tidligere polititopper sier at Capitol-politiet og andre ser ut til å ikke ha tatt høyde for hvor mange som kom til å møte opp.

Capitol, som er sete for USAs Kongress, har sin egen politistyrke på rundt 2000. Det var satt ut lave sperringer, og politiet var for det meste ikke iført opprørsuniform, ifølge The Washington Post.

– Det er som å se en skrekkfilm i virkeligheten. Vi øver og planlegger og budsjetter hver eneste dag, i utgangspunktet nettopp for at dette ikke skal skje, sier Kim Dine, som var sjef for Capitol-politiet fra 2012 til 2016.

Dine var overrasket over å se at mobben onsdag fikk lov til å samle seg så nærme bygningen, og at de ikke ble umiddelbart arrestert det øyeblikket de kom seg inn i bygget.

Inntrengere møtte på politi inne i Kongressen, men det tok tid før situasjonen var under kontoll. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/NTB

Les også: USA-korrespondent: Stormingen av Kongressen er et angrep på demokratiet

Åpenbart underbemannet

Representanten Val Demings, en tidligere politisjef fra Florida, sier at det er pinlig åpenbart at politiet i kongressbygningen ikke var forberedt.

– Jeg ville helt sikkert ha tenkt at de hadde vist mer styrke og sørget for at det ble avsatt et område for demonstranter i trygg avstand fra kongressbygningen, sier hun.

Hun sier til MSNBC at det var åpenbart at politiet var underbemannet, og at det ikke så ut til at de hadde noen plan for å hanskes med tusener av demonstranter som kom til Kongressen etter å ha blitt oppildnet av Trumps påstander om et rigget valg.

Les også: USA-kommentator til Dagsavisen: – En genuint traumatisk situasjon

Søkte tilflukt

Kongressmedlemmer måtte søke tilflukt under setene sine og hente fram gassmasker mens politifolk forgjeves forsøkte å barrikadere bygningen.

Noen tok seg inn i salen til Senatet og Representantenes hus, og til kontorene til noen av kongressmedlemmene, blant dem speaker Nancy Pelosi.

Sammenstøt mellom Capitol-politiet og Trump-tilhengere onsdag. Foto: Olivier Douliery/AFP/NTB

Karen Bass fra California sier hun er sjokkert over poster på sosiale medier av en betjent fra kongressbygningens eget politi som tar en selfie sammen med en av opprørerne.

– Ville du tatt en selfie sammen med en bankraner, spør hun.

Det er også lagt ut flere videoer av politibetjenter som alene prøver å hanskes med flere inntrengere.

I en av dem ser man en politimann i en av gangene i Kongressen. Han prøver å stanse flere av dem som brøt seg inn og ber dem holde seg unna. De nærmer seg ham, og på et tidspunkt snur han seg og småjogger oppover en trapp mens han ber om assistanse. Inntrengerne følger med ham innover i bygget, før de kommer til et rom der også andre politibetjenter er på plass.

Les også: Leder: «Som den første presidenten noen gang, bør han nektes å fullføre sin periode»

Ulikt BLM-demonstrasjoner

Bildene av politiets håndtering av onsdagens opptøyer står i kontrast til hvor mannsterkt politiet møtte Black Lives Matter-demonstrasjonene i fjor sommer.

1. juni sto politibetjenter fra US Park-politiet, i tillegg til over 5.000 soldater fra nasjonalgarden og andre føderale myndigheter, klar til å håndtere demonstranter utenfor Det hvite hus og utenfor kongressen, skriver The Guardian. Et helikopter fløy også over området.

Senere ble det brukt hester, tåregass og batonger for at Trump kunne fotograferes med en bibel utenfor en kirke.

– For noen måneder siden da Black lives Matter var her og demonstrerte kunne vi ikke bevege oss på grunn av politi og andre. Vel, hvor var de i dag, sa demokraten Bonnie Watson Coleman.

Les også: Biden godkjent som president – Trump lover fredelig maktovertakelse

Ventet demonstrasjoner

Det er ikke kjent hvorfor det var så mye mindre politioppbud onsdag, da det på forhånd hadde vært ventet store demonstrasjoner.

– Jeg har ingen anelse om hvordan de ikke var klare for dette i dag (onsdag), sa Charles Ramsey, en tidligere politisjef i Washington DC, til The New York Times.

En Trump-tilhenger roper mot politi og sikkerhetsstyrker utenfor Kongressen onsdag. Foto: Joseph Prezioso/AFP/NTB

Det relativt tynt bemannede Capitol-politiet som var på plass, ble lett overkjørt av Trump-tilhengerne og måtte få hjelp av det lokale politiet i Washington DC og fra nabostatene Maryland og Virginia.

Betydelige styrker fra nasjonalgarden ble ikke satt inn før lenge etter at opprørerne hadde tatt seg inn i kongressbygningen.

Demokraten Tim Ryan fra Ohio sier at det bør skje endringer i ledelsen i Capitol-politiet.

– Jeg mener det er ganske klart at mange kommer til å være uten jobb veldig, veldig snart fordi dette er flaut for presidenten, opprøret og kuppforsøket, sier han.

Han mener hendelsene viser mangel på profesjonell planlegging for hva man visste kom til å skje.

Les også: Nasjonalgarden settes inn i Washington etter stormingen av Kongressen