På steder som normalt er stappfulle av turister og innbyggere er det nå stille. Både ved Trevi-fontenen, Panteon, Spansketrappen og Petersplassen var det enten lukket eller så godt som tomt tirsdag. Politiet ba de få turistene som kom dit om å dra til hotellene sine, melder Reuters. I de normalt så trafikkerte gatene er det god plass.

Utenriksdepartementet fraråder nå alle reiser til Italia som ikke er strengt nødvendige.

Før tirsdag var det kun deler av landet som var omfattet av UDs reiseråd.

Historisk

Den historiske unntakstilstanden preger hele Italia, etter at Italias statsminister Giuseppe Conte mandag varslet at det innføres karanteneregler over hele Italia.

Tiltakene er noen av de mest drastiske som er innført i Vest-Europa siden andre verdenskrig.

Heretter må alle italienere dokumentere at de har en god grunn hvis de vil reise utenfor områdene hvor de bor. Tiltakene som inntil nå har omfattet den «røde sonen» i Nord-Italia, gjelder nå for hele landet.

– Det vil ikke lenger bare være en rød sone. Det vil være ett Italia, ett beskyttet område, sa Conte i en TV-sendt tale.

Han ba alle italienere holde seg hjemme og avlyse offentlige sammenkomster. I tillegg innstilles all italiensk idrett, inkludert toppfotballen. Alle skoler og universiteter vil være stengt fram til 3. april, skriver NTB.

Barer og restauranter skal holde stengt fra klokken 18. Butikker kan holde åpent så lenge kundene holder en distanse på minst en meter fra hverandre.

Mange eldre

Det siste tallet fra Verden helseorganisasjon for Italia viser 9.172 smittede og 463 døde. Italienske leger forteller om en situasjon der de må prioritere hardt hvem som skal behandles.

I Bergamo i Nord-Italia er situasjonen kritisk, forteller anestesilege Christian Salaroli på Papa Giovanni XXIII-sykehuset byen.

– Vi må velge hvem vi skal behandle og hvem vi ikke skal behandle ut fra alder og helsetilstand. Det er som i en krig. Folk må holde seg hjemme, sier han til den italienske avisen Corriere della Sera, melder NTB.

Gjennomsnittsalderen på dem som er døde i Italia er 81 år, og mange av dem hadde andre helseplager fra før.

Italia har en svært gammel befolkning – den høyeste andelen over 65 år av alle EU-land (22.6 prosent). Dette er blitt nevnt som en viktig årsak til alle de sterke tiltakene i Italia.

Over 100.000

Totalt i verden er det nå over 100.000 registrerte smittede, meldte WHO mandag. Over 80.000 av disse er i Kina, og blant disse har 70 prosent nå blitt friske.

Av alle smittede globalt, er 93 prosent fra kun fire land: Kina, Italia, Iran og Sør-Korea.

– Nå som viruset har et fotfeste i så mange land, har trusselen om en pandemi blitt veldig reell, sa generalsekretær i WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mandag.

– Men det vil være den første pandemien i historien som kan bli kontrollert, sa Ghebreyesus.

