ROMA (Dagsavisen): «Negro di merda», eller som det også kan oversettes til norsk; «negerdritt».

Det fikk en ti år gammel fotballspiller ropt etter seg av en mor fra motstanderlaget i kampen mellom Sovicese og Aurora Desio i Italia i starten av november.

I et åpent brev fortalte klubben Aurora Desio om hendelsen.

– Uten forstand. Uten sjenanse. Uten hjerne. Mottakeren: Et barn på ti år. Ti. Det er ikke et mareritt. Det er virkeligheten, dessverre, skrev klubben.

Les også: Kraftig økning i rasistisk vold i Italia

– Ikke nytt

Nyheten var en av mange i rekken av rasistiske hendelser i italiensk og europeisk fotball. Tidligere har det for folk flest vært mest synlig på toppnivå – der stjerner som italienske Mario Balotelli og belgiske Romelu Lukaku har blitt rasehetset, særlig med apelyder, av andre lags supportere.

I noen tilfeller har svarte spillere også fått høre det av sine egne.

Selv om rasisme i Italia ikke er nytt, er det noe som har endret seg, sier Gabriella Nobile, mor til to barn adoptert fra Etiopia og Kongo. Hennes barn er blant dem som har merket rasismen på kroppen.

– Det er ikke nytt fra ett år til et annet. Problemet nå er at folk føler de kan si det de tenker, og de gjør det. Det turte de kanskje ikke før, sier Nobile til Dagsavisen.

Gabriella Nobile med sine to barn. Foto: Privat

I 2018 grunnla hun organisasjonen «Mamme per la pelle», eller «Mødre for huden», som jobber for et mer inkluderende samfunn uten rasisme.

Les også: Kommentar: «Det er ikke uvanlig at mørkhudede fotballspillere blir møtt med apelyder og bananskall»

Sendes tilbake?

Det hele startet etter at Nobile i en åpen Facebook-post gikk ut mot daværende innenriksminister Matteo Salvini. Salvini er partileder i det innvandringskritiske ytre høyre-partiet Ligaen, og fra juni 2018 til august i år var han visestatsminister.

– Jeg skrev at den siste perioden hadde vært veldig trist for barna mine. Takket være Salvini og det voldelige språket han bruker om immigrasjon og svarte mennesker, føler folk på gata at de kan rope veldig stygge ting til sønnen min, sier Nobile til Dagsavisen.

Innlegget ble plukket opp og spredt bredt på sosiale medier, og Nobile har stilt til flere intervjuer.

Sønnen hennes på 13 år er adoptert fra Kongo. Lillesøsteren på åtte fra Etiopia.

En kveld spurte datteren om hvis han «som snakker stygt om oss vinner, sender de meg tilbake til Afrika?», sier Nobile og fortsetter.

– Hun var redd fordi hun hadde hørt noe på TV.

Over hele landet

Nobile beroliget datteren, men sønnen har blitt utsatt for flere hendelser de siste årene. Tilrop og hets på bussen, med beskjed om å «reise tilbake dit han kom fra», er bare noe av det.

Organisasjonen hennes samler ikke bare mødre som har adoptert barn fra afrikanske land.

– Vi prøver å gjøre hudfarge like lite viktig som øyenfargen. Barna våre er italienere, så det er forferdelig at folk behandler dem som fremmede eller fiender, sier Nobile, som bor i Milano.

Lokalkontorer er etablert i de fleste italienske storbyer, og organisasjonen står bak flere arrangementer rundt omkring.

De samler blant annet historier fra foreldre over hele landet. Flere av dem er enda verre enn hva hun har hørt fra sine egne barn, sier Nobile.

– Vi hører forferdelige historier hver eneste dag, sier hun.

Barn som blir kastet i søppelkasser på vei hjem fra skolen, eller sparket og slått mens de får rasistiske kommentarer slengt etter seg.

Les også: Brukte tre år på reisen fra Libya til Italia

– Dra tilbake

I Roma møter Dagsavisen Titti Nicita fra organisasjonen.

– Vi forsøker å forberede dem, sier Nicita.

Dagsavisen møtte Titti Nicita i Roma. Barna hennes har fått føle rasisme på kroppen. Foto: Ines M. Zander

Hun snakker om de to sønnene hun og mannen adopterte til Italia fra Kongo. Da var guttene 8 måneder gamle, nå er de snart 13 år.

– Da de var fem-seks år gamle var det noen som sa til dem på bussen at de «skulle dra hjem dit de kom fra». Da kom de til meg og sa «men mamma, vi var jo på vei hjem», sier Nicita.

Selv om det er flere år siden de fikk akkurat den slengbemerkningen på bussen, er Nicita tydelig på at det har blitt verre i Italia.

– Dette var her før Salvini også, sier hun.

Men noe er nytt. Flere mennesker føler nå at de kan si det de vil, også høyt.

– Folk tenkte det kanskje før, men nå er det en ny virkelighet i Italia, sier Nicita.

Hun snakker blant annet om migrasjon, og de flere hundre tusen flyktningene og migrantene som har ankommet Italia siden 2015. Mange nyankomne har lagt økt press på systemet, og politikerne har fått kritikk for håndteringen og manglende integreringstiltak.

Italia ble også hardt rammet av finanskrisen i 2008. Landet har ikke klart å reise seg helt siden det, og ungdomsarbeidsledigheten er fortsatt den tredje høyeste i EU. Trangere kår, også for middelklassen, har skapt et mer polarisert samfunn, mener flere.

Nicita sier det er en uro, eller nervøsitet, å ta føle på i hele det italienske samfunnet nå.

Dagsavisen møter henne på kjøpesenteret Galleria Alberto Sordi, der flere eksklusive butikker holder hus.

Når to menn plutselig begynner å slåss bak oss, er det et eksempel på akkurat det hun har snakket om, mener Nicita.

– Dette var ikke vanlig før, i hvert fall ikke her på galleriet, sier hun.

Les også: – Det er en politisk krise i Europa i migrasjonspolitikken

Mot Salvini

Både Nobile og Nicita understreker at den rasismen barna deres, og andre barn, utsettes for i Italia, ikke har oppstått ut av det blå. Det var trøbbel også før Salvini og Ligaen fikk økt makt. Men begge er kritiske til hvordan Ligaen-lederen ordlegger seg, særlig når han snakker om migrasjon og mennesker fra afrikanske land.

Ligaen-leder Matteo Salvini har fått mye kritikk. Foto: Maurizio Brambatti/NTB scanpix

– Han skjønner ikke hvilken skade han gjør, mener Nicita.

Salvini har gjentatte ganger fått kritikk for uttalelsene sine, særlig knyttet til innvandring og migranter.

Som innenriksminister sperret han italienske havner for skip som hadde reddet migranter på Middelhavet. Økte bøter for rederier som trosset kystvakta, ble innført.

Med slagordet «Italienere først» drev Salvini valgkamp i fjor. Hans parti har også fått oppmerksomhet for at de var de eneste som ikke reiste seg i nasjonalforsamlingen da senator og holocaustoverlevende Liliana Segre ble hedret tidligere i år. Segre får rundt 200 trusler på nett hver eneste dag, og har fått politieskorte etter en økning i trusler fra høyreekstreme.

Situasjonen ble forverret etter at Segres forslag om en egen kommisjon for å bekjempe rasisme, antisemittisme og hatoppfordringer, ble vedtatt av regjeringen.

Kun Ligaen og to andre partier stemte mot; Brødre av Italia og Silvio Berlusconis Forza Italia.

Les også: Salvini gamblet og tapte – i alle fall foreløpig

Ny spørreundersøkelse

I en spørreundersøkelse fra november svarte flere enn halvparten av de spurte i Italia at rasistiske handlinger enten noen ganger, eller alltid, var forsvarlige, skrev avisen The Guardian. 10 prosent svarte «alltid», mens 45 prosent svarte at rasistiske handlinger kunne være akseptable avhengig av situasjonen. De resterende 45 prosentene sa at alle former for rasistiske handlinger var fullstendig uakseptable.

Meningsmålingsinstituttet SWG gjennomfører spørreundersøkelsen en gang i året, og dette var første gang på ti år at et flertall av de spurte ikke fullstendig fordømte rasistiske handlinger.

– Dette betyr at det har blitt en mer avslappet holdning mot rasisme – ikke nødvendigvis at folk har blitt rasister, mer at de i større grad aksepterer rasistiske handlinger, eller ikke anser dem som like skandaløse, sier vitenskapelig leder Enzo Risso ved SWG.

Endrede holdninger skyldes blant annet spredning av hatprat på nett, ifølge ham.

– Vi kan si hva som helst om hvem som helst, og har blitt mer vant til det, fortsetter Risso, som legger til at det ikke bare er i Italia denne utviklingen pågår.

Sardinbevegelsen prøver å kjempe mot generell populisme og Salvinis politikk. Her fra en markering i Roma 14. desember. Foto: Andreas Solaro/NTB scanpix

Samtidig er det flere som nå slår tilbake mot utviklingen. Den såkalte Sardinbevegelsen har blitt et symbol mot generell populisme, men også som motstandere av Salvinis politikk.

Grasrotbevegelsen ble dannet i november av fire aktivister fra Bologna. Navnet kommer fra ideen om å sikre masseoppmøte til gruppas arrangementer, slik at deltakerne står tett i tett og nærmest pakkes inn som sardiner i stim.

14. desember samlet de rundt 40.000 mennesker i Roma. Både nasjonalsangen og antifascistiske Bella Ciao ble sunget, og i flere appeller ble det oppfordret til respekt for migranter, menneskerettigheter og demokrati.

Både studenter, pensjonister og barnefamilier deltok, og flere av dem hadde med plakater formet som sardiner.

Les også: Leger Uten Grenser om Libya: Tortureres mens familien hører på

Heller katter

Matteo Salvini har svart ved å latterliggjøre Sardinbevegelsen. På Twitter har han blant annet skrevet at han foretrekker kattunger, siden de «spiser sardiner når de er sultne», ifølge avisen Corriere della Sera.

Da Ligaen-lederen svarte på Gabriella Nobiles Facebook-innlegg, var det med å forsvare egen politikk. Han foreslo også at de burde ta en kaffe sammen.

– Jeg vil fjerne kriminelle, ulovlige innvandrere og doplangere fra Italia, men absolutt ikke barn, skrev Salvini.

Les også: Færre migranter tar sjansen fra Libya

Italiensk blod

Den italienske fotballspilleren Mario Balotelli er en av stjernene som har tatt til orde mot rasismen i italiensk fotball.

Balotelli er født og oppvokst i Italia, men har biologiske foreldre fra Ghana. I løpet av en turbulent karriere, med spill for klubber som Manchester City og Inter, har han flere ganger blitt utsatt for rasisme. Også mens han spilte for det italienske landslaget.

«Min kaptein er av italiensk blod», sto det på et banner som møtte ham i 2018. Balotelli ble i likhet med barna til både Nobile og Nicita adoptert av hvite italienske familier.

Det italienske fotballforbundet har i flere tilfeller unnlatt å straffe klubber der supportere har rasehetset spillere.

Moise Kean holdes igjen av lagkamerat og motstandernes keeper etter at han ble rasehetset av Cagliari-supportere i april. Juventus-spilleren feiret foran Cagliari-fansen etter å ha scoret. Tilropene var så ille at Cagliaris kaptein Luca Ceppitelli løp inn for å beskytte Kean og ba fansen stanse. Foto: Fabio Murru/NTB scanpix

I april møtte storlaget Juventus Cagliari. Da ble Moise Kean, Alex Sandro og Blaise Matuidi alle rasehetset av Cagliari-fansen. Etter å ha gransket hendelsen i seks uker, konkluderte det italienske fotballforbundet med at Cagliari ikke skulle straffes. De konkluderte med at apelydene objektivt sett hadde en «begrenset relevans».

Det er ikke første gang landets fotballforbund har kommet til lignende konklusjoner. Tidligere denne uka lanserte likevel forbundet en ny nei til rasisme-kampanje. Med tegninger av tre aper, som ifølge forbundet og kunstneren blant annet representerer integrasjon og brorskap, har kritikken nok en gang haglet.

Både Roma og Milan er blant klubbene som har gått ut mot forbundet, ifølge avisen Gazzetta dello Sport.

Kampanjen det italienske fotballforbundet introduserte i kampen mot rasisme, har fått mye kritikk for en illustrasjon med aper. Foto: Simone Fugazotto/NTB scanpix

I et innlegg på Instagram tar kunstneren bak til motmæle.

– Hvorfor ikke slutte å sensurere ordet ape i fotballen, men snu det og si at sjuende og sist er vi alle aper? skriver Simone Fugazzotto.

Les også: Vil ha en plan mot rasisitiske tilrop

Må ha med ID

I Roma går Nicitas sønner nå på fransk privatskole. Foreldrene vil at de skal lære fransk, det offisielle språket i landet de ble adoptert fra.

– De er i en mer privilegert situasjon. På den franske skolen er det sjeldnere rasisme, sier Nicita.

Samtidig kan ikke sønnene ta bussen uten å ha med seg ID-kort, sier hun.

– De må alltid være klare til å vise at de er italienere. De blonde vennene deres blir aldri spurt, ifølge Nicita.

Både hun og Nobile sier det trengs et taktskifte for å snu utviklingen. Bedre integrasjon og et oppgjør med fordommene er bare noe av det som må til.

– Det er ikke en krise som kan løses på to dager. Det vil ta år, sier Nicita.

Les også: Den største klubben har flest supportere som er arrestert for rasisme