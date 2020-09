Titusenvis av australiere som er midlertidig eller permanent bosatt i et annet land føler seg forlatt av regjeringen under koronapandemien. Uten jobb, visum og tilgang til helsetjenester, er de likevel forhindret fra å reise til hjemlandet, skriver CNN News.

Med en maksgrense for internasjonale ankomster, en knapphet på flybilletter og kostnadene for obligatorisk karantene, vil hjemreisen være lang ifra lett for mange, skriver ABC News.

4.000 hjemreisende per uke

I juli reduserte Morrison antall mennesker som kunne reise hjem til Australia fra 7.000 til drøye 4.000 hver uke, noe som tilsvarer en reduksjon på omtrent en tredjedel.

Ifølge Department of Foreign Affairs and Trade har mer enn 357.000 australske borgere og fastboende allerede kommet tilbake til hjemlandet siden begynnelsen av mars, skriver ABC News. Men for de som fortsatt er utenlands, kan det være lange ventetider for å komme tilbake til landet, inkludert en obligatorisk 14-dagers karantene ved ankomst.

De som prøver å komme hjem nå er australske statsborgere som forlot landet før pandemien, ikke ferierende.

Argumentet fra kritikere, inkludert handelsminister Simon Birmingham, er at innbyggerne burde ha kommet tilbake i de tidlige stadiene av pandemien.

En rekke australiere som for øyeblikket er strandet i utlandet, fortalte CNN at mens regjeringen oppfordret innbyggerne til å komme hjem i mars, var det en melding rettet mot kortvarige reisende. De som hadde fast jobb, hjem og sparing ble rådet av konsulatene sine til å bli i landet det befant seg i.

Mistet jobben og kommer seg ikke hjem

Stephen Spencer i Abu Dhabi hadde måttet slutte i jobben sin, ta barna ut av utdannelse og flytte ut av huset, uten noe sikkerhetsnett på den andre siden, dersom han skulle returnet til Australia i mars.

Spencer og hans kone Kate valgte det mest stabile alternativet for barna sine, som var å bli i Abu Dhabi.

Flere måneder senere mistet Spencer jobben. Han sliter nå med å få familien hjem. I det han kansellerer familiens visum, som han må gjøre før hjemreise, har de bare 30 dager på seg til å forlate landet.

– Hvis vi ikke klarer å komme oss på fly til Australia, lever vi effektivt som flyktninger, uten lovlig rett til å forbli i De forente arabiske emirater og et hjemland som ikke tillater oss å komme tilbake, forklarte han til CNN.

– Jeg kan ikke tro hvor raskt den australske regjeringen forlot sine borgere i utlandet.

Går tom for tid

Sarah Tasneem bodde i Canada da den usynlige virusfienden fikk verden til å gå i dvale. Hun hadde en stabil jobb og gjennomgikk prosessen for å få et permanent opphold. Imidlertid ble søknaden hennes kansellert av den kanadiske regjeringen i juni, noe som resulterte i tap av sysselsetting. Hun går nå tom for penger og kan ikke jobbe mens hun kjemper for å komme hjem.

– Jeg er bekymret for at jeg til slutt vil bli utvist. Jeg går tom for tid, sa Tasneem.

Hun har fått råd fra ambassaden om å ta penger ut av pensjonsfondet. Det var et alternativ som ble gjort tilgjengelig for alle australiere tidligere på året, men er ikke en hun føler seg komfortabel med.

Føler seg glemt

For andre var det ikke stabilitet som fikk dem til å oppholde seg i utlandet, men heller mangel på muligheter. For Emily Altamirano er flysperren bare den siste barrieren i et seks måneders forsøk på å komme seg hjem. Da internasjonale grenser begynte å lukkes, var Altamirano på besøk hos familien sin i Peru.

Kommersielle flyreiser fra regionen til Australia stoppet, og hun fikk ikke å gått ombord på et hjemreisefly etter at onkelen hennes hadde fått påvist koronaviruset. Etter hans bedring har hun prøvd å fly til Australia via USA, men har ikke lyktes med å sikre seg en billett.

– Det er som om regjeringen har glemt oss, sa Altamirano til CNN.

Helseminister vil ha alle hjem innen jul

Statsminister Morrison har erkjent behovet for å øke grensen. Helseminister Greg Hunt sa søndag at han ønsker å sørge for at enhver australier som ønsker å komme hjem, er hjemme til jul. Det er et løfte som mange av de strandede er spent på om vil følges opp.

Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) sier til CNN at minst 25.000 australiere, hvorav mange er økonomisk og medisinsk sårbare, har registrert sitt behov for å komme hjem siden juli. Styret for flyselskapsrepresentanter i Australia anslår imidlertid at det sanne antallet av de som er strandet er nærmere 100.000.