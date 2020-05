Uttalelsen hennes er knyttet til en hendelse mandag kveld som endte i at 46-åringen George Floyd døde etter at en politimann holdt ham i bakken med et kne mot halsen i flere minutter under en pågripelse i Minneapolis.

På videoopptak som er lagt ut på sosiale medier, kan man høre at Floyd gjentatte ganger sier han ikke får puste.

– Dette er den siste i en lang rekke drap på ubevæpnede svarte amerikanere av amerikanske politifolk, sier Bachelet.

Den tidligere chilenske presidenten oppfordrer amerikanske myndigheter til å ta saken på alvor og foreta endringer i politiets pågripelsesmetoder, innføre systemer som hindrer slike hendelser i fremtiden, og til å sørge for at politifolk som bruker unødvendig makt, blir etterforsket og dømt.

Sparken

Dagen etter hendelsen fikk fire politifolk i Minneapolis sparken. Samme dag ble det store demonstrasjoner i byen med krav om at de fire må pågripes.

Protestene fortsatte onsdag, og det oppsto voldelige sammenstøt mellom politi og demonstranter, som satte fyr på biler og bygninger. Det ble også meldt om plyndring av butikker.

Minneapolis' ordfører Jacob Frey har bedt om at nasjonalgarden settes inn for å opprettholde ro og orden. (NTB)

