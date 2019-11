FNs menneskerettssjef advarer om situasjonen i Bolivia

– Jeg er virkelig bekymret for at situasjonen i Bolivia kan komme ut av kontroll hvis myndighetene ikke håndterer den forsiktig og i tråd med internasjonale normer for bruken av makt, og med full respekt for menneskerettighetene, sier Bachelet i en uttalelse.

Lørdag ble det kjent at minst åtte personer ble drept og flere titall såret da sikkerhetsstyrker åpnet ild mot Evo Morales' støttespillere. Skytingen skjedde i Sacaba, ikke langt fra byen Cochabamba.

De fleste av ofrene ble skutt, sier det lokale sykehusets leder Guadalberto Lara. Han omtaler volden som den verste han har sett i sin 30 år lange karriere.

Morales, som fikk asyl i Mexico etter at han trakk seg som president 10. november, skriver på Twitter at det har skjedd en «massakre». Han beskriver også regjeringen til den midlertidige presidenten Jeanine Añez som et «diktatur».

Kokabønder

Tusenvis av mennesker, mange av dem kokabønder, samlet seg i sentrum av Sacaba fredag morgen. Demonstrasjonen startet fredelig, men sammenstøtene begynte da mange prøvde å krysse de militære sjekkpunktene nær Cochabamba, der Morales-tilhengere og opposisjonstilhengere har støtt sammen i flere uker.

Ifølge nyhetsbyrået AFP var folkemengden på vei til Cochabamba for å delta i protester mot den midlertidige presidenten Jeanine Añez. Da sikkerhetsstyrkene stoppet dem fra å krysse en bro, startet sammenstøtene.

Våpen og eksplosiver

Ifølge den lokale politisjefen Jamie Zurita skal demonstrantene ha båret «våpen, brannbomber, hjemmelagde bazooka og eksplosiver».

– De brukte dynamitt og dødelige våpen som Mauser 7.65. Verken de væpnede styrkene eller politiet er utstyrt med et slikt kaliber, jeg er bekymret, sier Zurita.

Situasjonen skal ha roet seg etter at det ble mørkt. Da skal massen med folk ha blitt spredt av opprørspolitiet.

Det verserer ulike tall om hvor mange sårede det er snakk om. Lara har tidligere opplyst til nyhetsbyrået AP at det var snakk om 75, men myndighetene i La Paz opplyser til nyhetsbyrået AP at det dreier seg om rundt 22 personer. Ifølge den lokale avisa El Deber er det snakk om 34 sårede.

Over 100 personer er pågrepet i forbindelse med demonstrasjonen, opplyser myndighetene.

– Dekket av blod

Det var mange vitner til sammenstøtene i Sacaba. Den 23-årige studenten og demonstranten Emeterio Colque Sánchez sier til nyhetsbyrået AP at han så en rekke skadde personer i forbindelse med demonstrasjonen. Et annet vitne, 27-årige Rocio Rocha Perez, sier at hun er blant de skadde, og at hun har sett flere dekket av blod.

Etter at situasjonen roet seg i byen, begynte folk å legge ned blomster og tenne lys til minne om dem som ble drept.

Sacaba ligger 400 kilometer øst for hovedstaden La Paz.