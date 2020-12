– Planetens tilstand er ødelagt. Menneskeheten fører krig mot naturen. Dette er suicidalt, sa FN-sjefen i en tale ved Columbia University onsdag.

To ferske FN-rapporter dokumenterer værrekordene og den økende utvinningen av fossile brennstoff i året som snart er tilbakelagt.

– Apokalyptiske branner og flom, sykloner og orkaner har i økende grad blitt den nye normalen, sier Guterres.

Let denne?: – Tror vi kan reise normalt internasjonalt først fra våren 2022 (+)

Helbredelse i 2021?

Guterres utfordrer nå verdens ledere til å sørge for at 2021 blir året der menneskeheten forplikter seg til en framtid fri for utslipp som varmer opp kloden.

Gjenreisingen av samfunnet etter covid-19-pandemien kan gi menneskeheten en ny sjanse til å redde planeten, mener FN-sjefen.

– Neste år har vi muligheten til å stanse plyndringen og starte på helbredelsen. Covid-helbredelse og reparasjonen av vår planet må være to sider av samme sak, sier Guterres.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Fossil energi

Produksjonen av olje, gass og kull må falle med 6 prosent per år fremover hvis verden skal unngå katastrofal global oppvarming, advarer en ny FN-rapport.

Guterres ber om en reduksjon i bruken av fossile drivstoff og håper FNs digitale klimatoppmøte i Frankrike vil vise en ny vei videre. Det holdes 12. desember på femårsdagen for den historiske Parisavtalen.

2020 ligger an til å bli et av de tre varmeste årene som noen gang er registrert, ifølge Verdens meteorologiorganisasjon (WMO).

– En ny verden er i ferd med å ta form, sier Guterres.

Overfiske

– Biomangfoldet bryter sammen. Én million arter risikerer å bli utryddet. Økosystemer forsvinner foran øynene våre. Ørkener brer om seg. Våtmark går tapt. Hvert år mister vi 100 millioner mål med skog.

– I havene er det overfiske, og de kveles av plastavfall. Karbondioksidet som de absorberer, forsurer sjøene. Korallrevene blekner og dør. Luft- og vannforurensning tar livet av ni millioner mennesker årlig,

Ingen vaksine

Dermed må vi ha som aller høyeste prioritet «å slutte fred med naturen», mener Guterres, som advarer:

– Det finnes ingen vaksiner for planeten.

Guterres roser de første forpliktelsene om karbonnøytralitet fra Kina, EU, Japan og Sør-Korea og håper bevegelsen blir global.

– Hvert land, by, finansinstitusjon og selskap må vedta planer for en overgang til nullutslipp innen 2050, fastslår FNs generalsekretær. (NTB)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.