FN: Halve Libanon kan stå overfor matkrise

– Det må settes i verk umiddelbare tiltak for å forhindre en matkrise, sier Rola Dashti, som leder FNs økonomiske og sosiale kommisjon for Vest-Asia (UNESCWA).

Organisasjonen mener det er fare for at mer enn halvparten av landets befolkning står i fare for ikke å få dekket grunnleggende behov for mat innen utgangen av året.

Dashti mener at libanesiske myndigheter må prioritere å gjenoppbygge siloene i havna i Beirut som var landets største kornlager.

Krise før eksplosjonen

Allerede før den dramatiske eksplosjonen 4. august i Libanons hovedstad, der 188 mennesker mistet livet og tusenvis ble skadd, satt Libanon fast i økonomisk krise. Landet misligholdt gjelden sin, den lokale valutaen falt 80 prosent i verdi, tallet på fattige steg, og det gjorde også tallet på koronasmittede.

Ifølge UNESCWA ventes den gjennomsnittlige inflasjonsraten å være mer enn 50 prosent i 2020, sammenlignet med 2,9 prosent i 2019.

Landet er avhengig av import for å dekke 85 prosent av innbyggernes behov for mat. Eksplosjonen ved siloene kan gjøre en allerede anstrengt situasjon enda dårligere, ifølge hjelpeorganisasjoner og eksperter.

Oppfordrer til direkte salg

Økte transaksjonskostnader ved import av mat kan også føre til ytterligere prisvekst, ifølge FN-organisasjonen.

For å forhindre en krise mener de at libanesiske myndigheter nå må sette tak på matvareprisene og oppmuntre til direkte salg fra lokale produsenter til forbrukere.

Tidligere denne måneden sa UNESCWA at mer enn 55 prosent av befolkningen i Libanon er fanget i fattigdom og kjemper for grunnleggende livsbehov.