Den årlige FN-rapporten «Global Humanitarian Overview» for 2021 konkluderer med at 235 millioner mennesker globalt kommer til å trenge en eller annen form for nødhjelp. Det er en økning på hele 40 prosent fra i år.

– Økningen kommer nærmest utelukkende på grunn av covid-19, sier FNs nødhjelpskoordinator Mark Lowcock.

Neste år vil 1 av 33 mennesker i verden trenge hjelp, viser rapporten. Hvis alle disse hadde bodd i samme land, hadde de utgjort verdens femte største nasjon.

Ringvirkningene av pandemien rammer særlig de som hadde det verst i utgangspunktet.

– De som lever på randen fra før, blir rammet ekstra hardt av stigende matpriser, fallende inntekter, avbrutte vaksineringsprogram og stengte skoler, sier FNs generalsekretær António Guterres.

Les også: I Kina er livet nesten normalt igjen – her er årsakene (+)

– Dystert perspektiv

Summen på 35 milliarder dollar tilsvarer over 310 milliarder kroner. Å oppnå hele summen vil bli svært vanskelig. Før koronapandemien ba FN om 29 milliarder dollar til nødhjelp i 2020, mens 17 milliarder så langt har kommet inn.

Den årlige rapporten fra FN presenterer vanligvis et nedslående bilde av økende nødhjelpsbehov på grunn av konflikter, naturkatastrofer og klimaendringer. Nå advarer den om koronapandemien, som globalt har kostet 1,45 millioner mennesker livet, og som har rammet dem som «allerede lever som på en knivsegg», uforholdsmessig hardt.

– Bildet vi presenterer, er det dystreste og mørkeste perspektivet på humanitære behov i tiden fremover som vi noen gang har vist til, sier Lowcock.

For første gang siden 1990-tallet ventes det et økende antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom øker og en nedgang i forventet levealder. Antallet som dør av tuberkulose, hiv og malaria, kan doble seg.

Fare for sultkatastrofer

Mest skremmende for FN er imidlertid at verden kan oppleve nye sultkatastrofer, etter over to tiår der verden bare har opplevd én, i Somalia. Lowcock kaller det en bragd dersom verden går gjennom 2021 uten en større sultkatastrofe.

Antallet mennesker som lever i akutt matusikkerhet, kan øke til 270 millioner innen utgangen av året, noe som er nesten en dobling fra før koronapandemien. I Jemen, Burkina Faso, Sør-Sudan og det nordøstlige Nigeria lever folk allerede på randen av sult, mens en rekke andre land og regioner, deriblant Afghanistan og Sahel, er svært sårbare.

Andre land som kommer til å trenge nødhjelp det neste året, er Kongo, Etiopia, Haiti, Ukraina, Venezuela, Pakistan og Zimbabwe.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.