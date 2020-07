FN advarer om hungersnød i Jemen

– Jemen står overfor en krise som er flersidet, sier Laurent Bukera, som er Jemen-direktør i Verdens matvareprogram WFP.

Konflikten i Jemen har kostet over 100.000 mennesker livet og skapt en humanitær katastrofe i landet, som allerede var Midtøstens fattigste land.

– Vi må handle nå, fastslår Bukera.

Hun sier at Jemen sto overfor en lignende situasjon for 18 måneder siden, men at de som følge av pengestøtten de mottok, klarte å forhindre en sultkatastrofe.

Giverland har kuttet i bistanden til Jemen under koronapandemien og som følge av frykt for at pengene ikke når fram til dem som har størst behov i opprørskontrollerte områder.

