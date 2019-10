FN: 160.000 sivile på flukt fra krig i Syria

UNICEF anslår også at nesten 70.000 barn er drevet på flukt siden utviklingen nordøst i Syria eskalerte for snart en uke siden, og sier at minst 170.000 barn kan ha behov for humanitær hjelp som følge av den pågående konflikten.

– Guterres er dypt bekymret over den militære utviklingen i det nordøstlige Syria, heter det i en uttalelse fra FN-sjefens kontor mandag.

Han oppfordrer alle parter til å løse uenighet seg imellom på fredfullt vis. Guterres legger til at «sivile som ikke er del av fiendtlighetene, må holdes beskyttet til enhver tid». Guterres gir uttrykk for dyp bekymring» over at den tyrkiske offensiven kan føre til «utilsiktet løslatelse av individer» med tilknytning til IS.

Oppfordrer til nedtrapping

FN-sjefen oppfordrer til umiddelbar nedtrapping av konflikten og krever «vedvarende, uhindret og trygg humanitær tilgang til trengende sivile» slik at FN og FNs samarbeidende aktører kan få utføre hjelpearbeid.

Også UNICEF er bekymret for situasjonen for de sivile.

– Idet eskaleringen av volden fortsetter, gjentar UNICEF sin oppfordring til alle parter i konflikten, og til de som har påvirkningskraft over dem, til å beskytte barn. De som kjemper nordøst i Syria og andre steder i landet må beskytte sivil infrastruktur og ikke bruke den til militær gevinst, sier UNICEF-sjef Henrietta Fore. (NTB)