Flyvert tatt med 90 ganger beløpet han oppga

Politiet i Miami gjennomførte mandag kveld en rutinesjekk blant de kabinansatte på et American Airlines-fly fra Chile til USA, og oppdaget at tre flyvertinner og en flyvert hadde mer enn urent mel med seg i posen. Det skriver CNN.

Flyverten Carlos Alberto Munoz-Moyano oppga til en grensevakt at han hadde med seg 100 dollar, rundt regnet 914 kroner. En tilfeldig sjekk viste at Munoz-Moyano faktisk hadde meg seg 9000 dollar, som han senere oppga til politet.

Ifølge amerikansk lov har du lov til å ta med deg opptill 10.000 dollar, hvis du rapporterer det til myndighetene ved å fylle ut et skjema på forånd. Det hadde vedkommende ikke gjort, og etter å ha blitt tatt med litt over 82.000 kroner, altså 90 ganger beløpet han oppga ble politiet mistenksomme.

Hadde med seg over 200.000 kroner

Det førte til at de andre i kabinbesetningen også ble undersøkt, og det viste seg at tre av Munuz-Moyanos kolleger på American Airlines-flighten også hadde med seg store mengder penger som de ikke hadde rapportert inn.

Miaria Delpilar Roman-Strick ble tatt med 7300 dollar, omtrent 67.000 kroner, mens Maria Isabel Wilson-Ossandon ble tatt med litt over 58.000 kroner. En fjerde person, Maria Beatriz Pasten-Cuzmar, ble også arrestert av politet, uten at det er oppgitt hvilken rolle hun spilte i det hele.

Alle fire har blitt siktet for hvitvasking av penger, ved å unngå å rapportere inn beløpene i tillegg til at de ikke hadde lisens til å føre så mye penger inn i landet. Politiet oppgir at de totalt har beslaglagt 22.671 kroner, som tilsvarer litt over 207.363 kroner.

