Et ukrainsk passasjerfly av typen Boeing 737 styrtet kort tid etter avgang fra Teheran i Iran tidlig onsdag morgen. Flyet skulle til Kiev. Flystyrten skjedde bare noen timer etter at Iran angrep amerikanske militærbaser i nabolandet Irak.

Ifølge Ukrainas ambassade i Iran skyldes flyulykken i Iran feil med motoren. Flystyrten skyldes ikke et angrep, opplyser ambassaden, ifølge Reuters.

Nylig sjekket

Ifølge Ukraine International Airlines ble flyet, en Boeing 737, produsert i 2016, og flyselskapet mottok det direkte fra Boeings fabrikk. Så sent som mandag gjennomgikk flyet teknisk vedlikehold, opplyste selskapet onsdag.

Flyet tok av fra flyplassen i Teheran klokka 6.10 onsdag morgen og forsvant fra radaren få minutter senere før det styrtet drøyt fire mil fra flyplassen.

Bokser funnet

Iranske luftfartsmyndigheter opplyser at redningspersonell har funnet de to såkalte svarte boksene fra det ukrainske flyet som styrtet utenfor Teheran.

De to boksene, ferdskriveren og taleregistratoren, er viktige for å finne årsaken til at flyet styrtet.

– De to svarte boksene fra det ukrainske 737-flyet som styrtet i morges, er funnet, sier talsmann i det iranske luftfartstilsynet, Reza Jafarzadeh.

Flest utlendinger

Ifølge foreløpige undersøkelser har samtlige kabinansatte og passasjerer omkommet, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på Facebook. Han sender sine kondolanser til de berørte familiene.

Det var 167 passasjerer og ni kabinansatte om bord, ifølge talsperson Qassem Biniaz i iranske transportmyndigheter.

Ukrainas utenriksminister Vadym Prystaiko skriver på Twitter at det var 63 canadiere og 82 iranere på flyet. I tillegg var det ti svensker, fire afghanere, tre tyskere og tre briter, opplyser han videre.

Sikkerhetsmyndigheter i Ukraina har opplyst at det var ni kabinansatte og to passasjerer blant ukrainerne om bord.

Kan ha tatt fyr

De første meldingene om at flyet hadde styrtet, kom i 4.30-tiden norsk tid natt til onsdag.

Bilder fra stedet tyder på at flyet kan ha tatt fyr da det styrtet. Det blir bekreftet av Irans byrå for sivil luftfart.

– Brannen er så kraftig at vi ikke kan utføre redningsoppdrag, sier leder Pirhossein Koulivand for luftfartsbyrået til Reuters.

Også Røde Kors lokalt sier at det ikke er mulighet for å finne overlevende.

Mistet kontakt

Jason Rabinowitz, som er tilknyttet Flightradar 24, melder på Twitter at lufthastigheten var konstant før de plutselig mistet kontakt med flyet.

– Det plutselige tapet av data er veldig rart. Flyets bane, høyde og hastighet viser ingenting unormalt, skriver han.

Flyet, av typen Boeing 737-800, ble ifølge Rabinowitz levert til Ukraine International Airlines i juli 2016.