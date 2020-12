Forskjellene har økt siden det ble innført et nytt karaktersystem i 2012, viser gjennomgangen som er gjort av lærerforbundets tidsskrift Läraren.

Selv innen faget idrett og helse, der gutter tradisjonelt har gjort det best, har jentene nå gått forbi. Riktignok er snittkarakteren den samme, men flere jenter fikk toppkarakteren A i vår.

I gjennomsnitt har jentene 12 prosent høyere karakterpoeng, og jentene har langt flere toppkarakterer enn gutter.

Ulikheten fortsetter på videregående skole. 80,8 prosent av jentene på videregående skole gikk ut med godkjent generell studiekompetanse. Bare 66,4 prosent av guttene fikk studiekompetanse, ifølge gjennomgangen.

Les også: Maktkampen om seksåringene (+)

Dårligere i lesing og skriving

Forskjellene er særlig store i fag som krever god evne til å uttrykke seg skriftlig, som svensk og samfunnsfag, mens ulikheten er mindre i matte. Flere gutter har problemer med lesing og skriving, ifølge undersøkelser.

Professor i utdanningsvitenskap Inga Wernersson ved Högskolan Väst mener en av forklaringene også er forestillinger om maskulinitet og femininitet.

– Det er viktigere for gutter å være best. De som kanskje ikke klarer det, faller dypere. Jenter er ikke like grandiose, men anstrenger seg og gjør så godt de kan, lyder hennes analyse.

– Dette er en gigantisk svikt av guttene, sier samfunnsdebattant og forfatter Isobel Hadley-Kamptz, som har sittet i et utvalg som har utredet likestilling i skolen.

Hun peker blant annet på klasseskiller og en «antipuggekultur» blant innvandrergutter som årsaker.

Les også: Regjeringens hemmelige barneeksperiment (+)

Utvikler seg senere?

Også i Norge er det bekymring for at mange gutter henger etter i skolen. FHI-direktør Camilla Stoltenberg ledet en egen utredning om problemet.

Hun foreslo blant annet fleksibel skolestart, fordi forskning viser at jenter tidligere enn gutter utvikler ferdigheter som er viktig for å gjøre det bra på skolen. Andre forslag fra utvalget var obligatorisk heldagsskole og ha flere valgfag for å gjøre det motiverende å gå på skolen. Det ble også foreslått å slå sammen norskkarakterer, så ikke norsk veier uforholdsmessig mye mer enn matematikk, der kjønnsforskjellene er mindre.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.