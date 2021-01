Regjeringspartiet opplyser i en pressemelding at det vil stemme for. Det samme vil alle de andre partiene i rød blokk i Folketinget.

Fra blå blokk stemmer Liberal Alliance og De konservative for.

Bakgrunnen er at daværende utlendings- og integreringsminister Støjberg i 2016 ga instruks om at asylsøkerpar ikke skulle få bo sammen hvis kvinnen var under 18 år. Instruksen viste seg å være ulovlig.

