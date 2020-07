Dette var en av de mest anspente av de flere demonstrasjonene mot rasisme som ble holdt i USA lørdag, ifølge BBC. Demonstranter i Seattle kastet store steiner, flasker, fyrverkeri og andre eksplosiver på politibetjenter lørdag. Andre satt fyr på en husvogn- og på et anleggsområde, skriver CNN. Les også: Røde Kors frykter at koronapandemien skal gi ny migrasjonskrise 45 pågrepet og 21 skadet Minst 45 personer har blitt pågrepet for vold mot tjenestemenn og for å ha nektet å spre seg fra folkemengdene. 21 politibetjenter har blitt skadet etter å ha fått prosjektiler kastet mot seg, ifølge politiet. De fleste av dem klarte å returnere til tjeneste, men en politibetjent måtte legges inn på sykehus etter å ha fått en skade i beinet. Seattle-demonstrasjonen ble holdt for å støtte protestene i Portland samme dag. Les også: Flere skadd i påkjørsel i Berlin

Seattle-politiet kaller demonstrasjonen for opptøyer.

Seattle har vært et sentralt sted for protester mot politi-brutalitet og systematisk rasisme, og da spesielt et område på seks kvartaler som er kontrollert av demonstranter – the Capitol Hill Organized Protest, eller Capital Hill Automous Zone. Området, som er kjent under forkortelsen CHOP, ble startet av demonstranter som ville ha rettferdighet etter George Floyds død.