– La meg gjenta, hvis du trenger å gå ut av huset ditt, må du bruke maske, sier statssekretær Karlo Nograles på Filippinene.

Landet påbyr nå bruk av munnbind for alle som går ut døra som et smitteverntiltak mot koronaviruset. Målt mot folketall har Filippinene så langt et lavt antall smittede og døde av sykdommen covid-19, ifølge worldometers.

Landet har hatt koronatiltak på plass siden 16. mars og konsekvensene av å bryte dem kan bli fatale. Landets president Rodrigo Duterte oppfordrer landets sikkerhetsstyrker til å skyte alle som forårsaker «trøbbel» i forbindelse med tiltakene.

– Ordrene mine er til politiet og militæret, inkludert landsbyenes tjenestemenn. Hvis det er trøbbel eller oppstår situasjoner der folk slåss og livene deres er i fare, skyt dem, sa han onsdag kveld, i følge NTB.

Krever maske ute

Så harde reaksjoner er Filippinene alene om, men landet er i selskap av flere land som nå har innført tvungen bruk av ansiktmaske mot korona.

I mange asiatiske land har bruk av munnbind ute vært et relativt vanlig syn,men også i Europa brer dette nå om seg. I Østerrike, Tsjekkia og Slovakia er det nå ikke lov å for eksempel gå på butikken uten maske.

I Tyskland oppfordrer eksperter folk til å bruke maske, og den tyske byen Jena innfører masketvang på butikker og offentlig transport fra mandag.

Bulgaria forsøkte seg på et maskepåbud på offentlige steder sist mandag, men snudde allerede tirsdag etter massive protester. Myndighetene har istedet gått ut med en anbefaling om å bruke munnbind.

Landene krever ikke medisinske munnbind, men oppfordrer til å dekke til munn og nese med skjerf, sjal eller lignende. Hovedpoenget er at den som bærer masken skal unngå å spre smitte. Medisinske munnbind bør reserveres for helsepersonell som har mest bruk for dem.

En tysk politimann med munnbind og hansker når han kontrollerer kjøretøy på grensa mellom Østerrike og Tyskland. Foto: Christof Stache / Ntb Scanpix

Kan snu i anbefaling om masker

Maskepåbudene kommer til tross for at eksperter og myndigheter i Europa og USA opprinnelig har frarådet bruk av munnbind i kampen mot korona-viruset. Det er nå i ferd med å snu.

Oppfordringen fra Verdens helseorganisasjon (WHO) har vært at friske personer kun skal bruke munnbind hvis de pleier noen som faktisk er syke av covid-19, og ikke ellers.

Dette har vært begrunnelsene:

* Forskerne er usikre om det i det hele tatt beskytter mot smitte å gå rundt med munnbind. Viruset kan blant annet fortsatt smitte gjennom øynene. Munnbindene kan dermed gi falsk trygghet.

* Feil bruk av maskene kan faktisk innebære mer smittespredning.

* Det er allerede stor mangel på medisinske munnbind verden over, om folk flest skulle begynne å kjøpe opp munnbind vil det bli kritisk for helsearbeidere som har soleklart mest bruk for dem.

Men nå kan WHO være i ferd med å endre mening. WHO-leder Tedros Adhanom Ghebreyesus varslet onsdag at de nå evaluerer om bruk av munnbind for folk flest kan bidra til å bremse den dramatisk raske virusspredningen verden over.

– Dette er fortsatt et veldig nytt virus, og vi lærer hele tiden, sa han, og la til at WHO nå er i gang med å gjennomgå alt tilgjengelig bevis på bruk av ansiktsmasker, skriver NTB.

Kina er sikre

Kinesiske helsemyndigheter er soleklare på at bruk av ansiktsmasker har effekt på å bremse spredningen av koronaviruset.

Direktør Gao Fu i det kinesiske folkehelseinstituttet sier til Science at den store feilen Europa og USA gjør i kampen mot viruset er at folk flest ikke bruker masker når de er ute.

– Viruset smitter gjennom dråper og kontakt. Dråpesmitte spiller en veldig viktig rolle, du må bruke maske for når du snakker kommer det alltid små dråper ut av munnen, sier han.

Gao er virolog og var med på å identifisere det nye koronaviruset som har fått navnet SARS CoV-2, i følge Science.

Det er fortsatt mye vi ikke vet om hvordan koronaviruset oppfører seg. Men et viktig trekk er at viruset rammer svært ulikt. Mens noen kan være smittet uten å ha et eneste symptom på sykdom blir andre livstruende syke. Sykdommen kan også smitte før symptomene bryter ut.

En generell oppfordring om bruk av munnbind også for friske personer kan derfor sørge for at folk ikke sprer smitte de ikke vet at de går og bærer på.

Flere asiatiske land som ser ut til å ha fått kontroll på koronasmitten, som Sør-Korea, Taiwan og Hong Kong, har dessuten utbredt bruk av ansiktsmasker i offentligheten, påpeker CNN.

USA snur

Sist fredag endret USA sine råd og det amerikanske folkehelseinstituttet CDC anbefaler nå amerikanere å dekke til ansiktet med et skjerf eller lignende når de går ut som et tiltak for å bremse smittespredningen.

Det var president Donald Trump som kunngjorde anbefalingen om å dekke til ansiktet på en pressekonferanse i Det hvite hus fredag. Han understreket at det er frivillig, og at han selv ikke har tenkt å bruke maske.

– Bruke ansiktsmaske når jeg møter presidenter, statsministere, diktatorer, konger og dronninger, jeg ser det bare ikke for meg, sa Trump.

President Donald Trump. Foto: Mandel Ngan / Ntb Scanpix

Det norske Folkehelseinstituttet (FHI) følger den nye utviklingen i debatten om bruk av masker: «Vi har ikke tatt stilling til det, men vurderer fortløpende», opplyser FHI overfor Dagsavisen.

