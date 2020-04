Ifølge offisielle tall som ble lagt fram tirsdag, er minst 3.202 mennesker nå registrert døde i New York City etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

Til sammenligning mistet 2.753 mennesker livet i angrepene på tvillingtårnene World Trade Center i New York, Pentagon i Washington og i Pennsylvania 11. september 2001.

Koronaviruset har igjen gjort New York til Ground zero i en nasjonal tragedie, ifølge guvernør Andrew Cuomo.

– 11. september endret samfunnet vårt. Det var en sårbarhet man ikke hadde opplevd før. Nå føler jeg det slik igjen, sier Cuomo.

5.489 døde i delstaten

New York har registrert 731 koronadødsfall fra mandag til tirsdag. Det er det høyeste dødstallet i delstaten siden utbruddet begynte. Guvernør Andrews Cuomo opplyste på en pressekonferanse tirsdag at til sammen 5.489 mennesker er registrert døde av covid-19 i delstaten nå. Den forrige rekorden var 630 dødsfall på ett døgn, fra torsdag til fredag forrige uke.

76.000 døde verden over

Nærmere 1,4 millioner har fått påvist koronasmitte i verden, og av dem er nærmere 76.000 døde.

Med unntak av lille San Marino, er det Spania som topper lista over flest dødsfall i forholdt til befolkning, 295 per 1 million.

Italia har flest døde, over 16.500, noe som tilsvarer 273 per 1 million innbyggere.

Ingen land i verden har imidlertid flere koronasmittede enn USA, der nærmere 370.000 har testet positivt og viruset krever stadig flere liv. Tirsdag formiddag var 11.000 døde i USA.

Sverige: 114 flere døde

591 personer er døde i forbindelse med koronaviruset i Sverige, en økning på 114 det siste døgnet.

Det er til nå 7.693 personer i Sverige som er bekreftet smittet av koronaviruset, viser Folkhälsomyndighetens daglige oppdatering tirsdag.

Ifølge svenske myndigheter får 440 personer intensivbehandling.

Danmark: Økt med 16

Tallet på koronarelaterte dødsfall i Danmark har steget med 16 til 203 det siste døgnet, opplyser helsemyndighetene i landet. Danmark har nå testet 53.000 for smitte, og av disse har nærmere 5.000 testet positivt, viser tall fra Statens Serum Institut. 4,1 prosent av dem som har fått påvist smitte, er døde, og tilstanden for 127 på intensivavdeling ble tirsdag beskrevet som alvorlig eller kritisk.

Mandag lå 144 på intensivavdeling i Danmark.

Danske helsemyndigheter understreker at mange av dem som dør lider av alvorlige, underliggende sykdommer, og at det derfor ikke kan sies med sikkerhet at covid-19 er dødsårsak.

Frankrike: Dødstall passert 10.000

Tallet på koronarelaterte dødsfall i Frankrike har økt med 1.417 det siste døgnet og har nå passert 10.000.

Det er det høyeste tallet på registrerte døde på ett døgn siden utbruddet begynte.

Dagens tall viser en økning på rundt 40 prosent i sammenlignet med økningen i dødstallet døgnet i forveien.

Totalt er dødstallet nå oppe i 10.300, opplyste helseminister Olivier Veran på en pressekonferanse tirsdag kveld. Totalt er det registrert 109.069 koronasmittede i Frankrike tirsdag.

Tyskland passerer 100.000 smittede

Tyskland har nå 101,700 bekreftede koronasmittede personer. Til sammen har 1.747 personer mistet livet i forbindelse med covid-19.

Delstatene Bayern, Nordrhein-Westfalen og Baden-Württemberg er hardest rammet av koronaviruset.

Hver av delstatene har over 20.000 bekreftede smittetilfeller og et dødstall på mellom 347 og 495.

Nedgang i Italia

Italia har registrert 604 koronadødsfall det siste døgnet. Det er en liten nedgang fra forrige døgn, ifølge nye tall fra helsemyndighetene i landet.

Til sammen 17.127 mennesker er registrert døde i Italia siden koronautbruddet startet i februar. 135.586 mennesker har så langt testet positivt på viruset, en økning på litt over 3.000 fra mandag til tirsdag.

Positiv utvikling

Selv om dødsraten stiger i mange land, er det også lyspunkter. I Kina er det ikke registrert nye koronadødsfall den siste 24-timersperioden fra mandag til tirsdag. Nærmere 95 prosent av dem som har vært smittet i Kina, er nå virusfrie og friskmeldt.

For andre dag på rad har Sør-Korea registrert under 50 nye tilfeller av koronasmitte, opplyser myndighetene.

– Mandag ble det registrert 47 nye tilfeller, og det samme var tilfelle tirsdag, ifølge sørkoreanske folkehelsemyndigheter.

Ikke siden slutten av februar har det vært så få nye smittetilfeller i løpet av ett døgn i Sør-Korea. Da virusutbruddet var på sitt verste, steg antall smittede med over 900 per døgn.

Mange land forsøker å lære av Sør-Korea, som har greid å få kontroll på utbruddet ved hjelp av omfattende testing. I alt er over 10.300 personer registrert smittet i Sør-Korea, hvorav nesten 7.000 er friskmeldt. Landet har hatt 193 koronarelaterte dødsfall. (NTB)

Fakta om koronaepidemien - tall pr 7 april kl 18.30

* 1.386.161 personer i 209 land og territorier har fått påvist smitte av koronaviruset.

* 79.014 smittede er døde (5,6 prosent av de registrert smittede), over 50.000 av dem i Europa.

* 297.379 (21,6 prosent av de smittede) er friskmeldt.

* Tilstanden for 47.662 (4,8 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk.

* Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall døde:

* Italia: 135.586 smittet, 17.127 døde, 24.392 friskmeldt.

* Spania: 140.511 smittet, 13.897 døde, 43.208 friskmeldt.

* USA: 380.313 smittet, 11.881 døde, 21.230 friskmeldt.

* Frankrike (ikke oppdatert): 98.010 smittet, 8.911 døde, 17.250 friskmeldt.

* Storbritannia: 55.242 smittet, 6.159 døde, 135 friskmeldt.

* Iran: 62.589 smittet, 3.872 døde, 27.039 friskmeldt.

* Kina: 81.740 smittet, 3.331 døde, 77.167 friskmeldt.

* Nederland: 19.580 smittet, 2.101 døde, 250 friskmeldt.

* Belgia: 22.242 smittet, 2.035 døde, 4.157 friskmeldt.

* Tyskland: 105.519 smittet, 1.902 døde, 36.081 friskmeldt.

* I Norge er 5.863 smittet (82 døde), i Sverige er 7.693 smittet (591 døde), i Danmark er 5.071 smittet (203 døde), i Finland er 2.308 smittet (34 døde) og på Island 1.586 smittet (6 døde).

Kilde: Worldometer, FHI, NTB