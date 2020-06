Skytingen skjedde etter at fredelige demonstrasjoner mandag kveld utartet i opptøyer. Enkelte demonstranter knuste vinduer og begynte å plyndre butikker, samtidig som det ble meldt om flere branner i sentrum av byen.

Tidlig tirsdag morgen tvitret politiet at politifolkene var brakt til sykehus, og at de antakeligvis ikke er livstruende skadd.

St. Louis ligger i den amerikanske delstaten Missouri.

Politifolk påkjørt av bil

Et kjøretøy kjørte inn i en gruppe politifolk mandag kveld i Buffalo i New York. Minst to betjenter ble skadd i hendelsen.

Video av hendelsen viser en SUV som kjører fort gjennom et kryss like etter at politiet har pågrepet en mann i forbindelse med demonstrasjoner i byen.

Politifolkene forsøker å løpe unna bilen, men flere blir truffet. De er fraktet til legevakt og tilstanden skal være stabil.