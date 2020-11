De fire politifolkene angrep tilsynelatende uprovosert musikkprodusenten Michel Zecler tirsdag forrige uke

Opptak fra et overvåkingskamera offentliggjort av nettstedet Loopsider viser hvordan politifolkene følger etter Zecler, og begynner å slå ham inne i musikkstudioet hans.

Politifolkene kaster deretter tåregass inn i lokalet. Michel har også sagt at de kom med rasistiske utsagn. Bakgrunnen for hendelsen skal være at Zecler ikke brukte munnbind.

Hendelsen er fordømt av president Emmanuel Macron og har ført til voldsomme protester i Frankrike. Lørdag demonstrerte titusenvis i flere franske byer i protest mot politivold og et omstridt lovforslag som forbyr fotografering av politifolk. 37 politifolk ble skadd i uroen, opplyser regjeringen.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.