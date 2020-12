Fire drept – inkludert et barn – i påkjørsel i tysk gågate

Saken er oppdatert

En bil raste tirsdag ettermiddag gjennom den bilfrie delen av sentrum i Tysklands eldste by, forteller ordfører Wolfram Leibe til nyhetsnettstedet SWR. Ifølge øyenvitner kjørte bilføreren på folk med vilje, og de som ble påkjørt, ble slengt opp i luften.

Avisen Volksfreund skriver at tallet på døde er oppe i fire. Politiet har bekreftet at et barn er blant dem. I tillegg skal minst 30 personer være skadd.

Politiet skriver på Twitter at føreren er pågrepet og kjøretøyet beslaglagt. Den pågrepne mannen er en 51 år gammel tysker fra området. (NTB)