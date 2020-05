Finland har tatt imot flere kvinner og barn fra Al-Hol-leiren i Syria

Det skriver finske medier. Ifølge avisen Helsingin Sanomat er det snakk om flere barn og trolig også noen voksne kvinner.

Det finske utenriksdepartementet bekrefter overfor avisen at flere personer ankommer Finland fra Syria i løpet av søndag, men vil ikke gå i detalj om hvor mange det er snakk om eller hvordan uttransporteringen fra Al-Hol-leiren har foregått.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu skriver at det er snakk om til sammen tolv personer, men det vil finske myndigheter foreløpig ikke bekrefte.

Elleve finske kvinner og et 30-tall barn har befunnet seg i Al-Hol-leiren i et drøyt år. Leiren ble opprettet for familiene til IS-krigere. Det antas at det er om lag 50.000 barn og 20.000 voksne fra mange land i leiren, noen også fra Norge.

(©NTB)