Fikk postkort som var sendt for nesten 100 år siden

Kvinnen, som heter Brittany Keech, fortalte til CNN at hun først ikke tenkte så mye over kortet hun hadde fått, da hun var opptatt med barna sine og andre daglige gjøremål.

– Jeg syntes det var veldig merkelig at jeg fikk et postkort fordi ingen sender postkort lenger nå om dagen, sa Keech.

– Jeg tenkte bare: «Ok, dette er annerledes», fortsatte hun.

Senere la Keech merke til at postkortets datostempling viste 29. oktober, 1920. Kortet hadde Keech sin adresse, men det var sendt til noen ved navn Roy McQueen. Dette var skrevet med forvitret, kursiv skrift.

Les også: Fant avdød borgermesters hjerte inni monument

Dette postkortet endte opp i postkassen til en 30 år gammel Michigan-kvinne – nesten 100 år etter at det ble sendt. Foto: Skjermdump, CNN

Dette står det i brevet:

«Kjære søskenbarn,

Det går ganske bra med oss, men mor har veldig vondt i knærne sine. Det er fryktelig kaldt her. Jeg har nettopp blitt ferdig med historietimen min, og jeg skal snart legge meg. Faren min barberer seg, og moren min forteller meg hva adressen din er. Jeg blir nødt til å ta kvelden nå. Håper bestemor og bestefar har det bra. Ikke glem å skrive tilbake – har Roy fikset buksene sine enda?»

Brevet var signert Flossie Burgess.

Kortet hadde et Halloween-tema med en svart katt som holdt en sopelime, en flaggermus, en gås og en ugle, og en kvinne med stokk, lanterne og heksehatt.

Det var også et George Washington-frimerke på baksiden av postkortet, og som postmerke stod det «Jamestown». Navnet på staten postkortet kom fra var forøvrig dekket over av et klistremerke.

Les også: Trump sier Kim stilte ut liket av henrettet onkel

Keech forteller videre at hun ikke har noen anelse om årsaken til at kortet ble så forsinket, da det ble sendt flere tiår før hun ble født.

En talsperson fra postvesenet fortalte CNN at slike tilfeller som regel ikke skjer fordi post har blitt borte fra systemet deres og senere funnet.

– Det vi vanligvis finner ut, er at gamle brev og postkort – som regel kjøpt på loppemarked, antikkbutikker eller på nettet – kommer inn i systemet vårt igjen. Uansett gjør vi alltid vårt beste for å levere post til riktig adresse.

Keech fortalte videre at hun vil gi postkortet videre til et familiemedlem, og at hun muligens har funnet en slektning av den opprinnelige mottakeren etter å ha publisert et innlegg om hendelsen på Facebook.