– Vi har ingen konkrete planer om å endre status til Belgia i dag, men følger situasjonen nøye, skriver overlege Siri Helene Hauge i Folkehelseinstituttet i en epost til VG.

Fredag uttalte det belgiske folkehelseinstituttet Sciensano at landet er i den andre bølgen av viruset. Mandag morgen har landet 26,9 smittede per 100.000 innbyggere, mens FHIs krav ligger på 20 per 100.000. Da FHI gjorde reiserådsvurderingen sist torsdag lå Belgia imidlertid på kun 16,4. Dermed ble landet oppført som grønt.

Les også: Flere regioner i Sverige blir «grønne», Spania blir «rødt»

Antwerpen hardest rammet

– Vi følger med fortløpende og i utgangspunktet gjøres vurderingene hver 14. dag. Det er viktig med en viss forutsigbarhet i endring av råd, også med tanke på når endringene gjøres, skriver Hauge i FHI.

Blant Belgias ti provinser er det Antwerpen som er klart hardest rammet. I uke 30 ble det registrert 130 nye smittetilfeller daglig i snitt, som er mer enn en dobling fra uka før. Totalt har 66.000 av Belgias 11,46 millioner innbyggere testet positivt for koronaviruset, og nesten 10.000 har dødd.

Gjør ikke regionsvurderinger

Folkehelseinstituttet gir unntak fra kravet om innreisekarantene for EU/EØS/Schengen-land dersom landet har færre enn 20 koronasmittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, mindre enn 5 prosent positive koronatester de siste 14 dagene, og landet består en helhetsvurdering av smittesituasjonen fra FHI.

I dag gjøres det ikke vurderinger på regionnivå utenom for de nordiske landene.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.