Mandag ettermiddag stoppet utrykningspolitet i Utah en fem år gammel gutt, som kjørte rundt på motorveien i en bil han hadde stjålet fra sin mor. Gutten forklarte at han var på vei til California for å kjøpe seg en Lamborghini, siden moren hadde nektet å gjøre det for han, og viste fram de tre dollarene (30 kroner) han hadde i lomma.

Politiet fattet mistanke etter at bilen femåringen kjørte vinglet fra side til side, og kun kjørte i rundt 50 kilometer i timen. Etter at femåringen ble stanset, ble han kjørt til en bilsluse, der guttungen ble hentet av familien.

– Da jeg oppdaget at han var borte, fryktet jeg det verste. Både vi og han brast i gråt da vi fant han igjen. Han fortalte at han var veldig lei seg, og at han aldri kom til å gjøre det igjen. Han har lært sin lekse, sier søster Sydney som også forteller til CNN at guttungen har fått husarrest av sine foreldre.

– Ansiktet hans lyste opp

Etter å ha lest om historien på nyhetene tok så den lokale forretningsmannen Jeremy Neves kontakt med familien, og tilbød femåringen å sitte på i hans Lamborghini Huracán. Sittende på fanget til sin mor og søster, fikk femåringen i hvert fall oppfylt drømmen om å kjøre rundt i en Lamborghini for en kort stund.

– Ansiktet hans lyste opp da han fikk sette seg i bilen og kjøre rundt. Du kunne se hvor glad han var, spesielt etter det han hadde vært gjennom de siste dagene, sier søsteren Sydney.

Neves, som eier et lokalt mobiltelefonselskap, sier at han ved å ta femåringen med på tur kunne bringe drømmen hans ett steg nærmere og vise at det er mulig.

– Jeg var tross alt en gutt helt lik han da jeg vokste opp, som drømte om at jeg en dag kunne kjøpe meg en Lamborghini. For meg gikk drømmen i oppfyllelse, skriver Neves i en mail til CNN.

