Festen fant sted i et hus som en kvinne hadde leid via Airbnb i byen Orinda. Ifølge eieren hadde kvinnen opplyst at hun leide huset til tolv familiemedlemmer med astmaproblemer, som trengte å komme seg vekk fra røyk fra skogbrannene som herjer deler av California for tiden.

I stedet ble det arrangert halloweenfest i huset torsdag kveld med mer enn 100 personer til stede, og i 23-tiden begynte skytingen.

Tre personer ble funnet døde på stedet, mens en fjerde person døde på sykehuset. De fire drepte var i alderen 22 til 29 år. Ytterligere fire personer ble såret, en av dem kritisk. Det lokale politiet bekreftet sent fredag kveld at en 19-åring døde på sykehus av skadene som hun fikk under skytingen. Dermed er fem personer blitt drept i halloween-skytingen.

Uklare omstendigheter

Mange av festdeltakerne flyktet fra stedet da skytingen begynte.

Motivet for skytingen, nøyaktig hva som skjedde eller hvem som kan ha stått bak, er fremdeles uklart. Lørdag morgen norsk tid var ennå ingen pågrepet i saken. Politiet opplyser at det ble funnet to skytevåpen på stedet, og at politiet forsøker å komme i kontakt med dem som deltok på festen.

Flere skyteepisoder

Den siste uken har det vært flere lignende hendelser i USA. Onsdag ble tre personer skutt og drept og ni såret på en halloweenfest i Long Beach i Los Angeles-området. To personer ble drept på en universitetsfest i Greenville i USA søndag der ytterligere tolv personer ble såret.

I Chicago ble en sju år gammel jente kritisk såret da hun ble skutt i halsen torsdag kveld. Hennes far ble skutt i en hånd. De var ute på en tradisjonell «knask eller knep»-runde. En 15 år gammel gutt ble pågrepet. Jenta og hennes far var utilsiktede ofre og hadde tilsynelatende havnet i skuddlinjen for et oppgjør, har politiet opplyst.