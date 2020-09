Barna ble funnet i en leilighet i en boligblokk.

Ifølge den tyske avisen Bild er det snakk om tre jenter på halvannet, to og tre år og to gutter på seks og åtte år.

Avisen skriver at bestemoren deres skal ha ringt politiet og fortalt at datteren hadde drept fem av barna og tatt med seg et sjette barn og dratt fra stedet.

Moren skal deretter ha forsøkt å ta sitt eget liv, men overlevde og er alvorlig skadd, ifølge Bild. Hun er under oppsyn av politi.

En sønn på elleve år skal ha blitt funnet uskadd sammen med bestemoren.

Sikkerhetskilder opplyser til nyhetsbyrået DPA at moren er mistenkt for å ha drept barna, men opplysningene er ikke bekreftet av politiet.

– Vi kan ikke si noe om motivet ennå. Moren må avhøres. Ingen ting kan sies om dødsårsaken, dette blir fortsatt etterforsket, sier talsmann Stefan Weiand i nabobyen Wuppertal til Bild.

Bilder fra stedet viser en rekke utrykningskjøretøy foran boligblokken der barna ble funnet.

Solingen ligger en knapp times kjøretur nord for Köln og har rundt 160.000 innbyggere.

