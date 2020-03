Det er fem år siden den brutale krigen i et av verdens fattigste land startet. Situasjonen i Jemen regnes som verdens verste humanitære katastrofe. Hjelpebehovet er enormt. Nesten hvert eneste barn i landet er avhengig av nødhjelp for å overleve.

Bildene av utmagrede barn som døde av sult på grunn av krigen gikk verden over for et par år siden. Så forsvant den internasjonale oppmerksomheten, men barna har ikke fått det noe bedre:

* 10 millioner barn har ikke nok mat.

* 2,1 millioner barn er akutt underernært.

* Mange barn har ikke gått på skole på fem år.

Det vi opplever nå kan selvfølgelig ikke sammenlignes med krig, men de følelsene mange nordmenn har kjent på etter at hverdagen ble snudd på hodet på grunn av koronakrisen kan gjøre at vi forstår litt mer av hvordan det er å bo i et krigsområde som Jemen, mener Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

- Det er noe av det samme. Den grunnleggende bevegelsesfriheten er innskrenket, hamstringstendensene vi så i forrige uke kan gi oss en bitteliten følelse av hva det vil si å være redd for ikke å ha nok mat. Og allerede etter den første helgen med inngripende tiltak kom advarslene om de psykiske konsekvensene av dette for befolkningen, sier Birgitte Lange til Dagsavisen.

Birgitte Lange i Redd Barna. Foto: Audun Braastad / Ntb Scanpix

Tomme gater og torg: Vi skal holde oss hjemme. ingen vet hvor lenge (+)

Alvorlige psykiske plager

En ny studie fra Redd Barna viser at en hel generasjon barn i Jemen lider av alvorlige psykiske plager. Fem år med bombeangrep og frykt, matmangel og sult, krig og krise har satt dype spor. Noe reelt hjelpetilbud finnes ikke. Det er kun to barnepsykiatere i hele landet, ifølge Redd Barnas oversikt.

Organisasjonen har intervjuet 1.250 familier og barn i studien. Svarene viser at mer enn halvparten av de spurte barna sier de føler seg triste og deprimerte. Én av fem sier at de alltid er redde. Det er unormalt mange, selv for krig å være, ifølge Redd Barna-sjefen.

- Jemen har en mental helsekrise. Veldig mange av barna har mista sine nærmeste, enten i krigen eller til sykdom. Det finnes overhodet ikke et helseapparat til å ta seg av disse barna, sier Lange.

Hun besøkte selv landet i fjor og ble slått av hvor ille forholdene folk lever under er. Mange har mista hjemmene sine i krigen og bor nå under svært kummerlige forhold i interne flyktningleirer.

- Når du har levd sånn over lang, lang tid, uten utsikter til at det skal gå over eller blir bedre så tar fortvilelsen over. Det er et land i knestående, sier Lange.

Les mer: Kan bli den verste sultkatastrofen på flere tiår

Les Maren Sæbø: Krigen i Jemen befinner seg i medieskyggenes dal

Kamp om pengene

Redd Barna frykter nå at koronakrisen i Norge og resten av verden og de enorme utgiftene til å håndtere pandemien vil gå utover nødhjelp til andre katastrofer og krigsområder i verden. Det kommer til å bli en hard konkurranse om pengene framover.

- Dugnaden som det nå er tatt til orde for i Norge, må ikke stanse ved Norges grenser. Norge må ta en ledende rolle i å stoppe viruset globalt. Samtidig må ikke det gå på bekostning av annen nødhjelp. Det vil ha drastiske konsekvenser for barns helse, beskyttelse og mulighet til utdanning, i blant annet Jemen, sier Lange.

Det er foreløpig ingen registrert smittede av koronaviruset i Jemen, i følge Worldometers, men det betyr ikke nødvendigvis at sykdommen ikke alt er der.

Det vil bli enormt vanskelig å hindre smitte i et land der 70 prosent av befolkningen ikke har tilgang til rent vann og det ikke finnes noe oppegående helsevesen, sier Birgitte Lange.

Les mer: Milliarder kan ikke vaske hendene i rent vann

Landets fungerende myndigheter har den siste uka tatt grep for å hindre koronaviruset fra å spre seg. Blant annet er flygninger inn og ut av landet stanset, skriver The Guardian.

Krigen i Jemen startet ved at houthi-opprørere tok kontroll over Jemens hovedstad Sanaa og styrtet den sittende presidenten Abdrabbuh Mansour Hadi i mars 2015. Det førte til at en regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk til krig mot houthi-opprørerne for å få Hadi tilbake til makten. Koalisjonen er støttet av USA og har gjennomført voldsomt ødeleggende bombeangrep de siste årene.

I januar trappet krigen kraftig opp etter en lengre roligere periode med fastlåste frontlinjer. Hundrevis av mennesker ble drept og såret, i følge NTB.

Korona: Her er alt du må vite - Symptomer, smitte, risiko, tiltak og tester

Dette er krigen i Jemen

* Republikk på Den arabiske halvøy med anslagsvis 29 millioner innbyggere.

* En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen som hadde tatt kontroll over Jemens hovedstad Sana noen måneder tidligere.

* De forente arabiske emirater deltar i koalisjonen og har soldater på bakken i det sørlige Jemen. Det samme har Sudan. Franske spesialstyrker har også deltatt.

* Iran støtter houthienes opprør, men FN-granskere konkluderte i 2017 med at det ikke forelå beviser for store våpenleveranser fra Iran.

* Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) anslår at over 100.000 mennesker er drept i krigen.

* Ifølge Yemen Data Project er det gjennomført over 20.313 flyangrep, der minst 8.632 sivile er drept.

* Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut.

* Krigen har utløst det FN beskriver som den verste humanitære krisen i vår tid. 10 millioner mennesker trues av akutt sult og ytterligere 7 millioner er ifølge hjelpeorganisasjoner alvorlig feilernært. (NTB)

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen